Считаем расходы на гибридные машины, проверяем зимний запас хода и разбираемся, можно ли поставить зарядку во дворе

Сургутяне стали чаще пересаживаться на гибридные автомобили. Среди причин ‒ экономия на бензине и интерес к новым технологиям. Но насколько такие машины удобны в условиях северного города? Сколько на них можно сэкономить и что делать, если батарея разрядится в мороз? Подробнее об этом ‒ в статье СИА-ПРЕСС.

Гибриды выходят на дорогу

В Сургуте за год заметно увеличилось количество гибридных автомобилей: на 1 октября 2025 года их было зарегистрировано 743, а на 1 октября 2026-го ‒ уже 1 005. Автопарк гибридов пополнился на 262 машины, а их общее число выросло на 35,3%. Наиболее распространенная модель среди зарегистрированных транспортных средств с электрическим двигателем ‒ Geely Galaxy E5, сообщили СИА-ПРЕСС в Госавтоинспекции Сургута.

Отметим, что приведенная Госавтоинспекцией цифра в 1 005 машин относится именно к гибридам, а не ко всему электротранспорту. Разница в них такая: электромобиль работает исключительно от аккумулятора и нуждается в зарядке от электросети. Обычный гибрид сочетает бензиновый двигатель и электромотор, но подключать его к розетке не требуется: батарея пополняется во время движения. Есть и третий вариант ‒ подключаемый гибрид. Он тоже оснащен бензиновым двигателем, но при этом его можно заряжать от сети и совершать часть поездок исключительно на электротяге.

Почему сургутяне стали чаще покупать гибриды?

В автосалонах подтверждают: интерес к гибридам заметно вырос. Особенно активным спрос был летом 2026 года, рассказал СИА-ПРЕСС руководитель отдела маркетинга Geely «Арт-Авто» Андрей Капустинский. «Были периоды, когда автомобили продавались практически сразу после поступления. Сейчас ситуация немного изменилась: машины появились в наличии, а спрос стал спокойнее», ‒ отметил он.

По словам специалиста, сургутяне выбирают автомобили с электрическими двигателями по двум основным причинам: «Одна ‒ действительно экономия топлива и возможность меньше посещать заправки. Вторая ‒ желание прикоснуться к чему-то новому, прогрессивному». В автоцентре привели и собственные показатели продаж: в 2025 году здесь реализовали три электромобиля, а в 2026-м выдали около 50 гибридов.

Похожую тенденцию отмечает менеджер отдела продаж VOYAH «Автоград Тюмень» Илья Лазарев. Среди клиентов автоцентра есть жители Сургута, Нижневартовска и других городов Югры. По словам специалиста, северян привлекает возможность экономить на топливе, не отказываясь при этом от дальних поездок. «Гибрид удобен тем, что можно ездить на большие расстояния. Если заряд заканчивается, остается бензиновый двигатель. Не нужно искать зарядную станцию по пути», ‒ пояснил Лазарев.

Но одно дело ‒ оценивать преимущества гибрида при покупке. Другое ‒ пользоваться им каждый день, особенно зимой.

Как гибрид показал себя в сургутскую зиму

Жительница Сургута Юлия К. приобрела подключаемый гибрид WEY 05 в конце октября 2025 года. До этого она ездила на Nissan Juke. Новый автомобиль оказался заметно просторнее и комфортнее, но главным испытанием для него стала первая сургутская зима.

«Зиму он пережил отлично. Если есть зарядка рядом, например около дома или работы, то вообще все идеально. Но зимой заряд, конечно, быстро заканчивается. Включаешь обогрев руля, лобового стекла, подогрев сидений ‒ все это расходует электричество. Мне полной зарядки хватало примерно на два дня. А так никаких проблем не было. По сравнению с моей предыдущей машиной здесь совершенно другой уровень комфорта», ‒ рассказала собеседница редакции.

По наблюдениям владелицы, летом WEY 05 проезжает на электротяге около 160 километров, а зимой ‒ примерно 120-130 километров. При этом заявленный запас хода, который назвала горожанка, составляет 180 километров. Зимой запас хода сокращался примерно на 20-25%.

Впрочем, снижение запаса хода оказалось не самым неприятным сюрпризом. Уже после покупки Юлия обнаружила особенность, о которой не предупредили в автосалоне: «В WEY 05 есть такой нюанс: если заряд батареи ниже трех процентов, машина не заводится через приложение. Нужно выходить и запускать ее вручную, но при этом закрыть автомобиль тоже нельзя ‒ двери будут открыты. Когда мы покупали машину, нам сказали, что она в любом случае заведется. Двигатель же есть, бензин есть. А когда столкнулись с проблемой, поехали в автосалон. Сначала мне говорили, что такого быть не должно. Я приезжала несколько раз, звонила, спрашивала. Потом сотрудники сами разобрались и признали, что такая особенность действительно есть. Конечно, неприятно: машина недешевая, а такой нюанс».

По ее словам, проблему в дальнейшем могут устранить обновлением программного обеспечения. Пока же она старается не допускать сильного разряда аккумулятора. Отметим, речь идет о личном опыте владелицы: редакция не располагает подтверждением, что такая особенность характерна для всех автомобилей WEY 05.

Несмотря на этот недостаток, о покупке сургутянка не жалеет. Одним из главных преимуществ гибрида для нее стала экономия на топливе: «С мая я вообще не заправляла машину бензином. Все лето только заряжала. За электричество мы заплатили около 3 800 рублей за пять месяцев ‒ с мая по сентябрь. А если бы ездила на бензине, наверное, тысяч восемь в месяц уходило бы. Разница очень большая». Правда, точный пробег за этот период Юлия не назвала, поэтому сравнение расходов остается приблизительным. Кроме того, летом она в основном передвигалась по городу и могла регулярно подключать автомобиль к электросети.

С зарядкой поначалу возникли сложности. Сразу после покупки собственной точки у сургутянки не было, поэтому приходилось ездить в автосалон, где автомобиль можно было зарядить бесплатно. Иногда зарядные места оказывались заняты, и нужно было ждать. Позже Юлии удалось договориться об установке силовой розетки возле работы.

«Мы арендуем помещение под офис, и я договорилась с арендодателем, чтобы мне сделали розетку. Купила все необходимое: шкаф, автоматы, саму силовую розетку. Электрики установили. Теперь приезжаю утром, подключаю машину, а в обед отключаю. Заряжаю примерно раз в два дня», ‒ рассказала она. Вместе с автомобилем шло зарядное устройство для обычной сети 220 вольт. По словам владелицы, с ним полная зарядка занимает около 12-16 часов.

Однако возможность организовать собственное место для зарядки есть далеко не у каждого автовладельца. Юлии удалось решить этот вопрос благодаря договоренности с арендодателем, но что делать тем, кто живет в обычной многоэтажке и оставляет машину во дворе?

Можно ли поставить зарядку возле своего дома

Редакция СИА-ПРЕСС обратилась в три управляющие компании Сургута ‒ «Югра», «СургутСервис» и «Система» ‒ с вопросом, можно ли установить зарядную станцию во дворе многоэтажки. Все три организации подтвердили: это возможно, но потребуется согласование с собственниками и проверка технических условий.

«Технически установить зарядную станцию несложно. Но для этого нужно решение общего собрания собственников, согласование с ресурсоснабжающей организацией, возможно, проектная документация и расчет нагрузки. Самое сложное ‒ провести общее собрание и получить согласие жителей», ‒ пояснила первый заместитель генерального директора ООО УО «Югра» Гульнас Назарова.

В УК «СургутСервис» уточнили, что для ряда решений об использовании общего имущества необходимо набрать не менее двух третей голосов всех собственников помещений в доме. УК готова помочь с организацией собрания, если с такой инициативой обратятся собственники, которым принадлежит не менее 10% голосов.

Еще одно ограничение ‒ возможности электросетей. В УК «Система» объяснили, что сети большинства жилых домов не рассчитаны на дополнительную нагрузку от зарядных станций. Подключение без проверки мощности может привести к перегрузкам и перебоям с электричеством.

В «СургутСервисе» добавили, что для зарядки может потребоваться отдельная линия от вводно-распределительного устройства дома, счетчик электроэнергии и согласование с сетевой организацией. Если мощности внутридомовых сетей недостаточно, станцию можно подключить напрямую к внешним электросетям. Однако, как отметили в УК «Система», для этого могут понадобиться прокладка кабелей и земляные работы.

Отдельный вопрос ‒ кто будет платить за установку и дальнейшее обслуживание зарядной станции. В «СургутСервисе» назвали три варианта:

оборудование и все работы оплачивает сам автовладелец,

расходы распределяются между собственниками по решению общего собрания,

установкой занимается сторонняя компания-оператор.

При этом собственная зарядка не дает права закрепить за собой парковочное место. Как предупредили в «Системе», если участок относится к общему имуществу дома, владелец оборудования не может самостоятельно огородить его или запретить соседям парковаться рядом.

Обращений по поводу установки зарядных станций пока немного. По словам Гульнас Назаровой, за прошлый год в ООО УО «Югра» поступил один такой запрос. В «СургутСервисе» и «Системе» сообщили, что жители к ним с подобными предложениями не обращались. На придомовых территориях этих двух УК официально установленных зарядных станций нет.

Тем, кто не может организовать зарядку дома или на работе, остается пользоваться общественными станциями.

Сколько зарядных станций в Сургуте?

По информации «Россети Тюмень», в Сургуте расположены три зарядные станции компании. В официальном перечне указаны точки возле парка «За Саймой», на улице 30 лет Победы и рядом с ТРЦ «Сургут Сити Молл».

Однако три станции одного оператора ‒ это не вся городская инфраструктура. На «Яндекс Картах» отмечены и другие зарядные точки. Среди них:

Portal energy ‒ в районе проспекта Мира;

Punkt E ‒ на Университетской улице, 4;

«Екатеринин Двор» ‒ в центральной части города;

зарядная станция в районе улицы Профсоюзов;

При этом наличие станции на карте не гарантирует, что она доступна для зарядки: оборудование может временно не работать, находиться на закрытой территории или не подходить конкретному автомобилю.

Пересаживаться или подождать?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Многое зависит от того, где и как часто человек ездит, а также есть ли у него возможность регулярно заряжать автомобиль. Подключаемый гибрид в Сургуте имеет смысл прежде всего тогда, когда владелец может регулярно заряжаться дома или на работе. Без собственной или гарантированно доступной зарядки значительная часть экономического преимущества теряется. При этом гибрид гораздо меньше чистого электромобиля зависит от городской зарядной инфраструктуры.