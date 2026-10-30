Галерея «Стерх» проведет «Ночь искусств» в Сургуте 1 ноября

Галерея современного искусства «Стерх» проведет для сургутян ежегодную акцию «Ночь искусств». Программа начнется 1 ноября в 15:00 и завершится в 20:00, сообщили организаторы. Посетители увидят проект казанского художника Ильгиза Гимранова «Хроника ускользающего времени» и всероссийскую выставку «Русские метамодернисты», которая объединила работы 15 художников из разных городов страны.

С 15:00 до 17:00 в галерее пройдут мастер-классы по лепке, росписи и бумагопластике. Психолог Марина Хохлова проведет тренинг «Жизнь в эпоху неопределенности», а Центральная городская библиотека имени Пушкина — географический квиз «Координаты не виноваты».

В программе также заявлены урок рисования для взрослых, народные игры для детей и этюды-пародии на советские фильмы от студентов Колледжа русской культуры имени Знаменского. Завершит вечер концерт Азата Рашитова «Гитара ХХ века». Билеты можно купить при входе или заранее на сайте. Онлайн-покупку можно оплатить Пушкинской картой.

Ранее siapress.ru писал о том, куда сургутяне могут сходить в выходные с 30 октября по 1 ноября. В подборку вошли концерты, выставки, спектакли и программы «Ночи искусств».