Совет законодателей трех парламентов Тюменской области собрался в новом составе

Совет законодателей Тюменской области, Югры и Ямала подвел итоги первого заседания после сентябрьских выборов и обновления региональных парламентов. Участники обсудили развитие образования и массового спорта, подготовку педагогов, строительство спортивных площадок и помощь участникам СВО. Об этом сообщает издание «Тюменская область сегодня».

На брифинге по итогам 43-го заседания выступили председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, председатель Думы Югры Борис Хохряков и председатель Законодательного собрания Ямала Сергей Ямкин. «Это наше первое заседание в обновленном составе. В сентябре прошли выборы, поменялись составы законодательных собраний Югры и Тюменской области, и Совет законодателей претерпел изменения», — отметил Фуат Сайфитдинов.

По его словам, новые участники Совета уже включились в совместную работу и представили доклады о развитии массового спорта. Делегации также посетили строящийся в Тюмени межвузовский кампус. Ожидается, что он станет центром притяжения для студентов не только из трех регионов, но и со всей России.

Борис Хохряков назвал Совет законодателей экспертной площадкой, на которой на протяжении десятилетий решаются вопросы стратегического развития Тюменской области, Югры и Ямала. В повестку заседания вошли общее и дополнительное образование, повышение квалификации учителей, развитие массового спорта и дворовой инфраструктуры.

Отдельное внимание депутаты уделили гражданским и предпринимательским инициативам, направленным на помощь участникам СВО и их семьям. В Югре действует система поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и инициатив жителей через губернаторские гранты. Финансирование получили 128 заявок от организаций и физических лиц.

Сергей Ямкин назвал помощь участникам СВО одним из главных вопросов заседания. Он подчеркнул, что поддержку получают как сами бойцы, так и их семьи. Представленные регионами практики позволяют каждой территории перенять наиболее эффективные решения у соседей.

Спикеры парламентов сообщили, что Совет законодателей продолжит работу в обновленном составе. При дальнейшем взаимодействии депутаты намерены использовать опыт, накопленный более чем за 30 лет сотрудничества трех регионов.

Ранее СИА-ПРЕСС писал, что Югра, Тюменская область и Ямал продолжат совместно финансировать субсидируемые авиарейсы, строительство социальных объектов и поддержку семей. Программа «Сотрудничество» действует более 20 лет. Среди реализованных с ее помощью проектов — второй мост через Обь в районе Сургута, акушерский корпус в Нягани и школа в Советском.