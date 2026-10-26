Жители Югры вошли в десятку самых активных покупателей красивых номеров в России

Аналитики МегаФона раскрыли предпочтения югорчан при выборе красивых номеров. С начала года самыми востребованными цифрами стали девять, четыре и два ‒ именно они формируют основу популярных комбинаций. В структуре спроса лидерство удерживают «бронзовые» номера (85% всех продаж), «серебряные» варианты занимают еще 14%.

Жители Югры вошли в десятку наиболее активных по интересу к красивым номерам в России. Основными покупателями запоминающихся комбинаций стала возрастная группа 31-45 лет, совершающая больше половины всех покупок. За ними с заметным отрывом следуют категории 46-65 лет (20%) и 21-30 лет (20%). Мужчины чаще занимаются подбором уникальных комбинаций, составляя 72% от общего числа покупателей, тогда как на женщин приходится лишь 28%.

В сегменте ВИП-номеров самыми востребованными оказались сочетания с девятками, шестерками и тройками. Покупателями таких комбинаций чаще всего становятся жители Москвы и Санкт-Петербурга ‒ на них приходится 49% от объема продаж в этой категории. За уникальные номера россияне готовы заплатить более одного миллиона рублей. В Югре самым дорогим приобретением стала комбинация более чем за 600 тысяч рублей.

«Мы видим, что для наших клиентов процесс выбора номера ‒ не просто техническая процедура, а способ самовыражения. 34% пользователей, подбирающих красивое сочетание цифр, сразу вводят любимую комбинацию или прицельно ищут именно ту, которая будет легко запоминаться. Все чаще россияне воспринимают свой телефонный номер как часть личного бренда и инструмент для построения доверия с окружающими. Мы готовы предложить решения и варианты, которые помогут найти тот самый уникальный код, отражающий их индивидуальность», ‒ отмечает коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Помимо ХМАО, наиболее ярко любовь к запоминающимся комбинациям выражена в Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане, Краснодарском крае и Чечне.