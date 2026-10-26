Депутат Сургута Даниил Маркин рассказал о проблемах с ремонтом детского сада «Колокольчик»

В Сургуте второй корпус детского сада №37 «Колокольчик» вновь начал принимать воспитанников после затянувшегося ремонта. Ранее родители дошкольников пожаловались на задержку работ депутату городской думы Даниилу Маркину.

«Действительно, ремонтные работы затянулись: ДЭАЗиС не принимал их у подрядчика и ждал устранения замечаний. Результат ‒ замечания устранены, садик вновь принимает воспитанников. В чем я лично убедился. Несмотря на частично выполненный косметический ремонт, детсад «Колокольчик» требует масштабного ремонта, обновления мебели и инвентаря, ремонта дорожного покрытия на прилегающей территории», ‒ указал Даниил Маркин в своих соцсетях.

Между тем в 2027 году в «Колокольчике» запланирован капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. На эти цели предусмотрено 13,1 млн рублей, говорится на сайте муниципальных закупок.

Работы должны пройти с 1 июня по 20 августа 2027 года. Подрядчику предстоит вскрыть существующие коммуникации, провести монтаж трубопроводов, выполнить необходимые испытания и восстановить благоустройство территории после завершения ремонта. Капитальный ремонт инженерных сетей запланирован в детском саду на улице Просвещения, 23.