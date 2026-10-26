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​В детском саду «Колокольчик» в Сургуте устранили недочеты после ремонта

Депутат Сургута Даниил Маркин рассказал о проблемах с ремонтом детского сада «Колокольчик»

​В детском саду «Колокольчик» в Сургуте устранили недочеты после ремонта
Фото: Даниил Маркин / vk.com

В Сургуте второй корпус детского сада №37 «Колокольчик» вновь начал принимать воспитанников после затянувшегося ремонта. Ранее родители дошкольников пожаловались на задержку работ депутату городской думы Даниилу Маркину.

«Действительно, ремонтные работы затянулись: ДЭАЗиС не принимал их у подрядчика и ждал устранения замечаний. Результат ‒ замечания устранены, садик вновь принимает воспитанников. В чем я лично убедился. Несмотря на частично выполненный косметический ремонт, детсад «Колокольчик» требует масштабного ремонта, обновления мебели и инвентаря, ремонта дорожного покрытия на прилегающей территории», ‒ указал Даниил Маркин в своих соцсетях.

Между тем в 2027 году в «Колокольчике» запланирован капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. На эти цели предусмотрено 13,1 млн рублей, говорится на сайте муниципальных закупок.

Работы должны пройти с 1 июня по 20 августа 2027 года. Подрядчику предстоит вскрыть существующие коммуникации, провести монтаж трубопроводов, выполнить необходимые испытания и восстановить благоустройство территории после завершения ремонта. Капитальный ремонт инженерных сетей запланирован в детском саду на улице Просвещения, 23.


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Сегодня в 15:09, просмотров: 241, комментариев: 0
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        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
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            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
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        array(1) {
          [0]=>
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            [0]=>
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              bool(true)
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        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
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  }
}
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