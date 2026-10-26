Участник Великой Отечественной войны Михаил Костюрин отметил 103-летие в Тюмени

Участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке и почетный гражданин Тюмени Михаил Костюрин отметил 103-й день рождения. Ветерана навестили председатель городской думы Светлана Иванова и участник СВО, курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Владислав Борисков, сообщает «Тюменская область сегодня».

Михаил Костюрин родился 21 октября 1923 года в Иркутской области. Сразу после школьного выпускного 22 июня 1941 года он попытался отправиться на фронт, однако его направили на ускоренный курс в эвакуированное в Красноярск Киевское военное училище связи.

В августе 1943 года лейтенант Костюрин принял первый бой в должности командира взвода связи. Он воевал на Третьем и Втором Украинских фронтах, обеспечивал связь при форсировании Днепра, участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Чехословакии.

День Победы военнослужащий встретил под Прагой. Летом 1945 года в составе Забайкальского фронта он участвовал в разгроме Квантунской армии, совершив марш-бросок протяженностью 1,5 тысячи километров через пустыню Гоби.

После войны Михаил Костюрин продолжил службу в Советских войсках в Германии. В 1959 году его перевели в Тюмень на должность заместителя начальника политического отдела ракетной бригады стратегического назначения. В 1968 году он вышел в запас в звании полковника.

В мирное время ветеран 16 лет работал в Тюменском горисполкоме, участвовал в становлении жилищного кооперативного строительства и трудился на городской телефонной станции. Среди его наград — два ордена Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За победу над Германией» и «За победу над Японией». В 2025 году Михаилу Костюрину присвоили звание «Почетный гражданин города Тюмени».

Ранее siapress.ru рассказывал о выставке «Именем Родины», посвященной вкладу Тюмени и ее жителей в Победу. В экспозицию вошли более 250 подлинных документов, фотографий, предметов быта и графических работ.