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В России штраф за езду без прав вырастет в два раза

В России планируют увеличить штрафы за вождение без прав до 30 тысяч рублей

В России штраф за езду без прав вырастет в два раза
Фото siapress.ru

Правительство России одобрило законопроект, который увеличивает штрафы за управление автомобилем без водительского удостоверения или с просроченными правами. Об этом сообщает Стройкомплекс Югры.

Сейчас за такое нарушение предусмотрено наказание от 5 до 15 тысяч рублей. Поправки в КоАП, подготовленные МВД, предлагают увеличить штраф за первый случай до 15-30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителю придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей. Кроме того, авторы законопроекта предлагают отменить скидку при оплате таких штрафов.

По данным разработчиков инициативы, ежегодно в России выявляют более 12 тысяч случаев, когда водители без прав попадаются инспекторам три раза и более. Предложенные нормы начнут действовать только после принятия законопроекта.

Ранее мы рассказывали, что суд оштрафовал жительницу Югры на 65 тысяч рублей и конфисковал купленный для сына питбайк. Женщина неоднократно допускала подростка без водительского удостоверения к поездкам по дорогам общего пользования.


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26 октября в 14:14, просмотров: 506, комментариев: 0
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