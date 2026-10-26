Югра планирует сократить расходы бюджета на 13 процентов в 2027 году

Власти Югры планируют сократить расходы окружного бюджета на 13% в 2027 году и полностью устранить дефицит в 2028-м. Основные параметры проекта бюджета региона на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов опубликовал департамент финансов, сообщает Faktologia.com.

Доходы окружной казны в 2027 году прогнозируются на уровне 419 млрд рублей, расходы — 438,2 млрд. Таким образом, дефицит составит 19,1 млрд рублей. Для сравнения, после октябрьской корректировки доходы бюджета Югры на 2026 год составляют 411,3 млрд рублей, расходы — 505,8 млрд, а дефицит — 94,5 млрд. Доходы в новом проекте вырастут на 1,87%, тогда как расходы уменьшатся на 13%.

Показатели сократили и относительно ранее утвержденного плана на 2027 год. Прогноз по доходам уменьшился с 439,7 млрд до 419 млрд рублей, по расходам — с 481,6 млрд до 438,2 млрд. В 2028 году власти рассчитывают сравнять доходы и расходы на уровне 432,8 млрд рублей. В 2029-м доходы прогнозируются в размере 430,2 млрд, расходы — 419,1 млрд рублей. Ожидаемый профицит составит 11,1 млрд.

Снижение ожидаемых доходов департамент финансов объяснил «сдержанной динамикой» нефтедобычи и курса доллара при отсутствии роста мировых цен на сырье. Долговая нагрузка региона к 1 января 2027 года может достигнуть 40% собственных доходов. Для экономии правительство Югры планирует ограничить новые расходные обязательства, пересмотреть действующие программы и отказаться от грантов муниципалитетам за качество организации бюджетного процесса.

Ранее siapress.ru писал о том, что Дума Югры увеличила дефицит бюджета 2026 года примерно до 94 млрд рублей. После октябрьской корректировки показатель оказался на 36,8 млрд рублей выше первоначального плана.