16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,5307   EUR  90,0977  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Бюджет Югры в наступающем году ожидает существенное сокращение

Югра планирует сократить расходы бюджета на 13 процентов в 2027 году

Бюджет Югры в наступающем году ожидает существенное сокращение
Фото dumahmao.ru

Власти Югры планируют сократить расходы окружного бюджета на 13% в 2027 году и полностью устранить дефицит в 2028-м. Основные параметры проекта бюджета региона на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов опубликовал департамент финансов, сообщает Faktologia.com.

Доходы окружной казны в 2027 году прогнозируются на уровне 419 млрд рублей, расходы — 438,2 млрд. Таким образом, дефицит составит 19,1 млрд рублей. Для сравнения, после октябрьской корректировки доходы бюджета Югры на 2026 год составляют 411,3 млрд рублей, расходы — 505,8 млрд, а дефицит — 94,5 млрд. Доходы в новом проекте вырастут на 1,87%, тогда как расходы уменьшатся на 13%.

Показатели сократили и относительно ранее утвержденного плана на 2027 год. Прогноз по доходам уменьшился с 439,7 млрд до 419 млрд рублей, по расходам — с 481,6 млрд до 438,2 млрд. В 2028 году власти рассчитывают сравнять доходы и расходы на уровне 432,8 млрд рублей. В 2029-м доходы прогнозируются в размере 430,2 млрд, расходы — 419,1 млрд рублей. Ожидаемый профицит составит 11,1 млрд.

Снижение ожидаемых доходов департамент финансов объяснил «сдержанной динамикой» нефтедобычи и курса доллара при отсутствии роста мировых цен на сырье. Долговая нагрузка региона к 1 января 2027 года может достигнуть 40% собственных доходов. Для экономии правительство Югры планирует ограничить новые расходные обязательства, пересмотреть действующие программы и отказаться от грантов муниципалитетам за качество организации бюджетного процесса.

Ранее siapress.ru писал о том, что Дума Югры увеличила дефицит бюджета 2026 года примерно до 94 млрд рублей. После октябрьской корректировки показатель оказался на 36,8 млрд рублей выше первоначального плана.


нравится (0) не нравится (2)
26 октября в 15:17, просмотров: 705, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. СФР назвал даты перечисления пенсий и пособий югорчанам в ноябре 538
  2. ​У парка «За Саймой» в Сургуте появятся три новые точки с едой и напитками 471
  3. Известный тренд-аналитик Станислав Зимин расскажет сургутянам о будущем модного бизнеса 428
  4. Жилищные программы Югры принесли застройщикам 24,6 млрд бюджетных рублей за полтора года 394
  5. Власти Тюменской области расселят 21 аварийный дом в 2027 году 386
  6. Тюменские фермеры продали на городских ярмарках продукцию на 31,2 млн рублей 378
  7. ​Владимир Путин поручил разработать новые меры поддержки семей с детьми 362
  8. Сельхозпредприятия Югры резко нарастили производство молока и яиц 359
  9. ​«Прибыль» Уралсиба – в числе лидеров рейтинга лучших дебетовых карт с кешбэком 342
  10. Россияне стали чаще планировать поездки по стране с культурной программой 339
  1. Сын пастуха Уапкая 1765
  2. ​«Главная задача сейчас ‒ выжить»: Владимир Болотов ‒ о кризисе в Сургуте, мигрантах и ограничении многоэтажек 1574
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 23-25 октября? // АФИША 1474
  4. Автомобилист насмерть сбил 17-летнего подростка на пешеходном переходе в Сургуте 1438
  5. В Сургуте произошел пожар на стройке бюро судмедэкспертизы за 2,7 млрд рублей 1290
  6. ​В районе Тюменского тракта в Сургуте произошел крупный пожар // ФОТО 1267
  7. ​Грызун оставил часть 32-го микрорайона Сургута без света 1249
  8. ​В аэропорту Сургута временно ограничили прием и отправку самолетов 1246
  9. ​Марина Стрельникова: «Чтобы развиваться, строить карьеру, реализовывать свои идеи и интересно проводить время, молодым людям необязательно уезжать из Югры» 1226
  10. ​Квартира без ипотеки? Какие варианты есть у сургутян? 1186
  1. После атаки беспилотника загорелся промышленный объект в Сургутском районе 13127
  2. Росавиация закрыла аэропорты Сургута и Когалыма, задержки рейсов достигают 10 часов 4170
  3. Итоги закрытия сургутского аэропорта на фоне атаки БПЛА: максимальная задержка рейса превысила 19 часов 4150
  4. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 октября? // АФИША 3965
  5. ​Аналитик назвала продукты, которые стоит купить к Новому году заранее 3703
  6. Несгибаемая воля лидера 3105
  7. ​Зайти правильно 2801
  8. ​Артём Кириленко: «Главный эффект Сургутской агломерации − когда жители перестанут замечать административные границы» 2558
  9. Полицейский застрелил медведя, который ворвался в дом 85-летней жительницы Югры 2470
  10. ​Сфера перевозок уплывает из рук города, и все молчат 2253

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика