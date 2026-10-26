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Югра опередила все регионы России по доступности арендного жилья

Югра заняла первое место в России по доступности аренды жилья

Югра опередила все регионы России по доступности арендного жилья
Фото сгенерировано ИИ

Югра заняла первое место среди российских регионов по доступности аренды жилья для семей с детьми. Снять двухкомнатную квартиру и одновременно покрывать основные повседневные расходы могут 77,5% семей региона, свидетельствует исследование РИА Новости.

При составлении рейтинга эксперты оценивали финансовые возможности семьи из двух работающих взрослых и двух детей. В Югре необходимый для аренды квартиры и оплаты базовых расходов доход такой семьи составил 140 тысяч рублей в месяц.

Второе место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где аренда доступна 77,4% семей. Для этого домохозяйству необходимо получать более 183 тысяч рублей ежемесячно. На третьей строчке расположилась Магаданская область с показателем 72,1% и требуемым семейным бюджетом более 209 тысяч рублей.

В десятку лидеров также вошли Татарстан, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Чукотка, Белгородская и Калужская области. Более чем 60% семей могут позволить себе аренду жилья в 19 регионах России. Еще в 32 субъектах показатель находится в диапазоне 50-60%. Последние места заняли Чечня и Ингушетия.

В целом по России доля семей, способных снимать двухкомнатную квартиру и оплачивать обязательные расходы, в январе-сентябре 2026 года достигла рекордных 53,6%. В 2023 году показатель составлял 50,5%, а минимальное за восемь лет значение было зафиксировано в 2018-м — 36%.

За год доступность аренды выросла в 81 регионе, а снизилась только в четырех. В среднем по стране показатель увеличился на 3,5 процентного пункта. Авторы исследования связывают положительную динамику с тем, что зарплаты росли быстрее арендных ставок.

Одновременно продолжает увеличиваться сумма, необходимая семье для оплаты жилья и основных нужд. Средний требуемый доход достиг 131 тысячи рублей в месяц. В 2023 году он составлял менее 100 тысяч, а в 2019-м — чуть меньше 80 тысяч рублей. Таким образом, за семь лет необходимый семейный бюджет вырос более чем на 60%.

Ранее мы рассказывали, что аренда жилья в Сургуте подешевела примерно на 10% на фоне увеличения предложения. Самыми востребованными у горожан оставались квартиры стоимостью до 23 тысяч рублей в месяц.


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Сегодня в 14:09, просмотров: 242, комментариев: 0
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