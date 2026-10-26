В Сургуте обновят детскую площадку в Сквере Энергетиков за 3,1 млн рублей

В сургутском Сквере Энергетиков имени В. Г. Губачева появятся новые качели, карусель, песочница и игровые комплексы для детей разного возраста. На эти цели власти готовы направить около 3,1 млн рублей, говорится на сайте муниципальных закупок.

Для самых маленьких предусмотрены домик с горкой, песочница и качалка на пружине. Детям постарше установят игровые конструкции с лестницами, сетками для лазания и подвесными переходами. Также в сквере должны появиться качели-балансир, обычные подвесные качели, качели «Гнездо» и карусель. Всего власти Сургута планируют приобрести 11 игровых конструкций.

Эскизы игровых конструкций, которые планируют установить в Сквере Энергетиков. Фото взято с проекта муниципальной закупки.

Начальная стоимость закупки составляет 3 млн 124 тысячи рублей. Сейчас мэрия ищет поставщика. Согласно проекту контракта, он должен доставить новые конструкции в течение 22 рабочих дней после подписания договора.