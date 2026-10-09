В Сургуте спасенных из пожара девочек перевели из реанимации в педиатрическое отделение

В Сургуте двух девочек-двойняшек, которых пожарные спасли из горящей квартиры 8 октября, перевели из реанимации в педиатрическое отделение. Об этом сообщила президент Сургутского центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева. По ее словам, угрозы жизни и здоровью детей больше нет.

Во время пожара девочки 2017 года рождения закрылись в ванной комнате. Пожарные спасли их и передали бригаде скорой помощи, которая доставила пациенток в центр с предварительным диагнозом «токсическое действие угарного газа и копоти».

В приемном отделении медики сразу подали детям увлажненный кислород. Затем в реанимации врачи подключили высокопоточную кислородную поддержку через специальные лицевые маски. Специалисты также провели бронхоскопию. У одной из девочек они обнаружили копоть на бронхах и очистили дыхательные пути.

Сейчас обе пациентки находятся в сознании, лабораторные анализы в норме. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Девочки продолжат лечение и наблюдение в педиатрическом отделении.

Напомним, пожар произошел в квартире на улице Ивана Захарова около 14 часов 8 октября. Девочки находились дома одни. Соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных, которые вскрыли входную дверь. Предварительно МЧС связывает возгорание с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования.