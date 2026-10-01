Владимир Болотов не уйдет из Думы Сургута в окружной парламент

Депутат Думы Сургута, президент Торгово-промышленной палаты и предприниматель Владимир Болотов отказался от мандата депутата Думы Югры восьмого созыва. Он решил сохранить место в городской Думе. О своем решении Болотов сообщил в социальных сетях.

«Вместе, большой командой мы прошли сложную избирательную кампанию, где очень много общались с сургутянами, слышали их проблемы и надежды. Однако, принял решение отказаться от мандата депутата Думы ХМАО – Югры в пользу мандата депутата Думы города Сургута. <…> Оставаясь патриотом округа, считаю, что максимальную пользу принесу именно в родном городе», – написал он.

Теперь вакантный мандат, который Болотов получил после отказа губернатора Югры Руслана Кухарука от депутатского кресла, должен перейти следующему кандидату в соответствующей партийной группе. Избирком Югры ранее передал мандат Кухарука именно Болотову.

По разным данным, освободившийся мандат может достаться депутату Думы Ханты-Мансийска и председателю Молодежной палаты при Думе Югры Кириллу Медведеву. Также среди возможных претендентов называют Рината Айсина, который ранее был депутатом окружного парламента.

Напоминаем, что переход Болотова в Думу Югры означал бы необходимость проведения дополнительных выборов в его шестом одномандатном округе Сургута. Председатель городской ТИК Светлана Гаранина объясняла, что при такой системе выборов освободившийся мандат нельзя передать следующему кандидату – округ оставался бы без депутата до довыборов.