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В думу Югры не прошли три действующих депутата, хорошо известных сургутянам

Какие известные сургутяне не попали в новый созыв думы Югры и кто их заменил

В думу Югры не прошли три действующих депутата, хорошо известных сургутянам
Фото думы Югры

Дума Югры в новом созыве обновилась более чем на треть, и ее покинули три хорошо известных сургутянам депутата, представляющих три разные партии — Ринат Айсин («Единая Россия»), Михаил Селюков (ЛДПР) и Михаил Сердюк («Справедливая Россия»).

Ринат Айсин в ходе внутрипартийного распределения потерял возможность избраться от своего сургутского одномандатного округа, где был хорошо известен и имел большие шансы на победу. Вместо этого он вошел в партийный список по Сургутскому округу, но оказался там лишь на четвертом месте – после действующего депутата и общественницы Ольги Лесновой, депутата думы Сургута и президента Сургутской ТПП Владимира Болотова и председателя молодежной палаты при думе Югры Кирилла Медведева.

Соответственно, когда губернатор Руслан Кухарук и ушедший в Госдуму депутат думы Югры Дмитрий Аксенов отказались от выигранных по спискам «ЕР» мандатов, их получили Ольга Леснова и Владимир Болотов.

Михаил Селюков в последние годы стал известен как яркий публичный критик миграционной политики Югры. Он настаивал на сокращении социальной поддержки иностранцев, приезжающих в регион, и так оно во многом и происходит. Однако Михаил Селюков оказался в конфликте с собственной партией — по слухам, он внес некоторый разлад в местное отделение ЛДПР, поэтому потерял возможность попасть в окружную думу.

Михаил Сердюк еще в апреле потерял должность руководителя окружного отделения «Справедливой России» на фоне серьезных проблем с бизнесом — его строительная компания «ДСК-1» сорвала сроки возведения жилых домов для дольщиков, после чего ситуацией заинтересовались силовики. В итоге первое место в списке «СР» получил бизнесмен и депутат думы Нягани Константин Айдаков.

Таким образом, помимо Ольги Лесновой и Владимира Болотова, Сургут в думе Югры будут представлять избранные по одномандатные округам Лариса Белоцерковцева, Олег Ваховский, Александр Сальников, Ирина Урванцева и Игорь Бруслиновский от «Единой России», а также представитель ЛДПР Сергей Кульпин. Но если Владимир Болотов, выигравший выборы в думу Сургута, откажется от мандата окружного парламента, его место займет представитель Ханты-Мансийска Кирилл Медведев.

Ранее мы рассказывали расклад по выборам в думу Сургута — там представители «Единой России» забрали 24 из 25 кресел.


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Сегодня в 11:19, просмотров: 295, комментариев: 0
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