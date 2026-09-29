В программу догазификации Югры добавили 20 садоводств, но ни одного в Сургуте

Югра расширила программу догазификации до 2035 года: в планы дополнительно включили 1598 домовладений и 20 садоводств. Сургута в перечне новых садоводств нет. Об изменениях сообщил окружной департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики.

Новые садоводства расположены в Когалыме, Нефтеюганске, Нижневартовске, Пыть-Яхе, Ханты-Мансийске, а также Нефтеюганском и Нижневартовском районах. К программе дополнительно присоединится Излучинск. По данным департамента, газ в округе уже подвели к более чем четырем тысячам домовладений, а уровень газификации населения Югры составляет 83,2%.

Однако все это не касается Сургута. Ранее мы писали о том, что программа догазификации в экономической столице Югры снова буксует — во втором квартале город ожидал новый транш на догазификацию, но к середине сентября средства не поступили. При этом в очереди находились 218 домовладений и три садоводства — «Жемчужина», «Маяк» и «Тихий бор».

На 2026 год в Сургуте планировали подвести сети к 70 домовладениям, в том числе в поселках Лунный, Таежный, Юность и Снежный. Ранее сроки догазификации Черного Мыса уже переносили на 2026 год из-за отсутствия финансирования. Нынешнее расширение окружной программы не означает исключения Сургута из прежних планов, но новых сургутских садоводств в опубликованном перечне нет.