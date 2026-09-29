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Почему сургутяне уходят от стандартных планировок

Брусника рассказала о трендах жилья в Сургуте

Почему сургутяне уходят от стандартных планировок
Фото предоставлено Брусникой

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Архитектура жилья сегодня перестала быть лишь «футляром» для быта ‒ она стала продолжением личности владельца. Эпоха, когда выбор ограничивался лишь числом комнат и удаленностью от центра, сменилась временем пространств для множества сценариев жизни. Сургутяне поддержали тренд и выбирают нестандартные квартиры. Специалисты Брусник собрали ключевые аспекты, на которые обращают внимание горожане при выборе новостроек.

Просторная терраса

Ваш частный сад. Террасы могут располагаться на первом этаже или на крыше, достигая 60 кв. метров. Это пространство для метаморфоз: утром здесь можно заниматься йогой, днем ‒ работать, а вечером ‒ принимать гостей или устраивать бассейн для детей. Нынешние жаркое лето в Сургуте продемонстрировало их актуальность.

В квартале «Новин» сейчас можно приобрести квартира с кухней-гостиной, двумя спальнями и двумя террасами, обустроив на одной цветущий сад, а на второй уголок тихого отдыха.

Двух- и трехуровневые квартиры

Такие лоты ‒ это полноценная альтернатива загородной резиденции. Но их ценность не только в удобном зонировании (общественная зона внизу, приватная ‒ вверху). Масштаб и архитектура таких квартир позволяют использовать их для самых смелых целей. Так, в одной из таких квартир в доме Гудзон прошла полноценная арт-выставка.
Экспозиция разместилась на трех этажах: на первом была представлена серия «Связь эпох» ‒ фотографии, рассказывающие об истории Сургута и его жителях.

На втором этаже посетители увидели эксклюзивную серию художника Алексея Скрипина, созданную из нефти. Часть этих работ ранее нигде не выставлялась. Третий этаж заняла экспозиция Павла Куна ‒ сургутского фотографа-портретиста.

Отдельный вход

Формат, который дарит максимальную автономность. Вы попадаете домой прямо с улицы, минуя общие холлы. Это идеальный выбор для тех, кто хочет совместить дом и бизнес: на первом этаже можно оборудовать студию для работы (от психолога до бьюти-мастера), а второй этаж оставить в качестве приватного жилого пространства.

Хозяйственные блоки

В Бруснике переосмыслили роль подсобных помещений, а жители проектов девелопера поняли, что постирочные и гардеробные ‒ это способ «выдохнуть» и разгрузить жилые комнаты. Убрав из виду технику, сушилки и базы роботов-пылесосов, вы получаете интерьер, который выглядит так же безупречно, как на картинках архитектурных журналов.

Мастер-спальня

Это не просто место для сна, а автономный блок с личным санузлом, гардеробной и зоной для релаксации. Такая планировка ‒ лучший способ сохранить границы личного пространства, даже если в квартире шумно и людно.

Свободная планировка

Это пространство без ограничений, где заданы лишь границы «мокрых» зон. По сути, это чистый холст: хотите объединить три окна в одну грандиозную гостиную для приемов или нарезать площадь на уютные детские и уединенные кабинеты ‒ вы сами выступаете в роли архитектора своего быта. Такую можно найти в квартале «Нефть».

Необычное остекление и летние кухни

Панорамные окна в пол стирают грань между интерьером и городским пейзажем, а окна в ванной добавляют камерности. Если же говорить о премиальных решениях, то всесезонная «летняя кухня» с панорамным остеклением на кровле ‒ это лучший сценарий для тех, кто не представляет жизни без террасы и открытого воздуха круглый год.

Брусника делает ставку на такие нестандартные форматы в кварталах «Новин» и «Нефть», а также в доме «Гудзон». Найти свое пространство легко: воспользуйтесь фильтрами на сайте, выбрав «террасу», «отдельный вход» или «окна в пол», чтобы увидеть, как именно может выглядеть ваш идеальный дом.

Erid: 2SDnjewhjZd

ИНН 6671382990

ООО «Брусника» Специализированный застройщик»


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