Сургутяне провели финальный субботник у воды в этом сезоне

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#310 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1788382008"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1790794743"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=6b/L0Ab9H6RNNSjZPlZpUJ/B5tg5Y8ZnJzpZ/v4jVfVEe638vlAr1WSdmZJs9qhggJMagP7h8jwyW6/c60BN4MEwA8cuOHnseaNPdfmAVE4BfyjQtgXEUBu1/aRB9Tcn"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=6b/L0Ab9H6RNNSjZPlZpUJ/B5tg5Y8ZnJzpZ/v4jVfVEe638vlAr1WSdmZJs9qhggJMagP7h8jwyW6/c60BN4MEwA8cuOHnseaNPdfmAVE4BfyjQtgXEUBu1/aRB9Tcn"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "24d080360e18b50956b954d84d48b80b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjbuce4s"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjbuce4s"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-09-03 01:46:48"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-09-30 23:59:03"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#317 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#318 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#305 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1788382047"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1790794770"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Locrh8pVK+snUKOQRVl0abjA3T06IRujG9zzdHsocp3y2P3fnbZobAQGDIgfjJkMLiVbyzBXvPAlFjr9pYPhhhvoZtG/kAuhSka8zzfU8jC4LmkEYCJQvJ/DRn/L51op"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Locrh8pVK+snUKOQRVl0abjA3T06IRujG9zzdHsocp3y2P3fnbZobAQGDIgfjJkMLiVbyzBXvPAlFjr9pYPhhhvoZtG/kAuhSka8zzfU8jC4LmkEYCJQvJ/DRn/L51op"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c84a3382158ab64987229f10b3ba6ced.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjbuce4s"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjbuce4s"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-09-03 01:47:27"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-09-30 23:59:30"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#305 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1788382047"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1790794770"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=Locrh8pVK+snUKOQRVl0abjA3T06IRujG9zzdHsocp3y2P3fnbZobAQGDIgfjJkMLiVbyzBXvPAlFjr9pYPhhhvoZtG/kAuhSka8zzfU8jC4LmkEYCJQvJ/DRn/L51op"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=Locrh8pVK+snUKOQRVl0abjA3T06IRujG9zzdHsocp3y2P3fnbZobAQGDIgfjJkMLiVbyzBXvPAlFjr9pYPhhhvoZtG/kAuhSka8zzfU8jC4LmkEYCJQvJ/DRn/L51op"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "c84a3382158ab64987229f10b3ba6ced.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjbuce4s"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjbuce4s"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-09-03 01:47:27"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-09-30 23:59:30"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#309 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#310 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1788382008"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1790794743"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=6b/L0Ab9H6RNNSjZPlZpUJ/B5tg5Y8ZnJzpZ/v4jVfVEe638vlAr1WSdmZJs9qhggJMagP7h8jwyW6/c60BN4MEwA8cuOHnseaNPdfmAVE4BfyjQtgXEUBu1/aRB9Tcn"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=6b/L0Ab9H6RNNSjZPlZpUJ/B5tg5Y8ZnJzpZ/v4jVfVEe638vlAr1WSdmZJs9qhggJMagP7h8jwyW6/c60BN4MEwA8cuOHnseaNPdfmAVE4BfyjQtgXEUBu1/aRB9Tcn"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "24d080360e18b50956b954d84d48b80b.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjbuce4s"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjbuce4s"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-09-03 01:46:48"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-09-30 23:59:03"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#317 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#318 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#314 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjbuce4s реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjbuce4s реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  83,5588   EUR  94,8810  

Новости

Больше новостей
Должны ли власти Сургута пускать иногородних перевозчиков, которые потеснят СПОПАТ?
Комментировать
0
Если объявлен режим беспилотной опасности, вы отправляете ребенка в школу?
Комментировать
0
Реформа семейной ипотеки, при которой ставка начинается с 10% при одном ребенке и снижается до 2% при пятерых, это:
Комментировать
0
Вы в этом году ездили в отпуск заграницу?
Комментировать
0
Вы поддерживаете идею ввести сбор с каждого авиабилета для поддержки отечественного самолетостроения?

Да 23.5%

Нет 68.9%

Не знаю 7.6%

Мне все равно, я на самолетах не летаю 0%

Всего голосов: 132

Комментировать
0
Больше опросов

​В этом сезоне сургутяне убрали с территории города 900 кубометров мусора

Сургутяне провели финальный субботник у воды в этом сезоне

​В этом сезоне сургутяне убрали с территории города 900 кубометров мусора
Фото администрации Сургута

Жители Сургута провели заключительный в этом году экологический субботник. К уборке традиционно подключились активисты и сотрудники местных организаций. Добровольцы единогласно замечают позитивные изменения: замусоренных участков на прибрежных зонах становится все меньше.

Как поделилась участница экологического патруля Наталья Карлина, для горожан подобные выезды давно превратились в хорошую привычку. Они регулярно наводят порядок на Сайме и возле Речного порта. Активистка отметила, что в день закрытия сезона волонтерам очень повезло с погодой, а сама выбранная локация оказалась чище, чем предполагалось. По ее мнению, сургутяне постепенно приучаются не сорить.

Тем не менее, работы для экоактивистов по-прежнему хватает. Участники рейда признаются, что общими силами захламленные пустыри удается приводить в порядок оперативно. Однако беспечное поведение некоторых отдыхающих, бросающих мелкие отходы под кусты вместо того, чтобы сложить все в пакет и донести до ближайшей урны, до сих пор вызывает недоумение.

Другая участница акции Екатерина Шахаева выразила удивление тем, что на земле все еще можно найти выброшенные салфетки. Она рассчитывает, что регулярные субботники и их широкое освещение в медиа помогут сделать горожан более сознательными и бережными к природе.

Координацией всех уборочных процессов занималось МКУ «Лесопарковое хозяйство». Специалисты учреждения подбирают загрязненные точки, распределяют потоки людей по объектам, выдают необходимый инвентарь и вызывают спецтехнику для оперативной транспортировки собранных отходов.

Заместитель руководителя МКУ «Лесопарковое хозяйство» Инна Маматказина озвучила результаты проделанной работы. На стартовом этапе, объединившем всероссийскую программу «Вода России» и местный проект «Чистый берег», усилиями более трех тысяч человек было очищено порядка 30 километров прибрежной полосы. Объем вывезенного хлама тогда превысил 850 кубических метров. Территорию для финального десанта выбрали осознанно: из-за протяженной береговой линии данный участок относится к категории повышенной сложности, поэтому его вынесли во вторую волну экологической кампании.

Прошедшее мероприятие официально подвело черту под очередным сезоном всероссийской экологической акции «Вода России», которая проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В общей сложности за несколько месяцев активных выездов сургутяне убрали с городских территорий около 900 кубометров мусора.


нравится (0) не нравится (0)
29 сентября в 11:10, просмотров: 485, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Теперь официально — крупный контракт на автобусные перевозки в Сургуте забрала иногородняя компания 466
  2. Авиакомпании получат право отказывать дебоширам в перелетах 438
  3. В Югре объявлена беспилотная опасность 414
  4. ​Власти Сургута рассказали, что будет со СПОПАТом после передачи 11 маршрутов «Самара Авто Газ» 383
  5. ​Первое заседание Думы Сургута нового созыва пройдет 8 октября 371
  6. В Сургуте врачи спасли девочку с тяжелым пороком сердца — внутри не было перегородок 361
  7. ​Аэропорт Сургута: запрет на съемку самолетов действовал всегда 349
  8. Аэропорт Сургута остановил прием и отправку самолетов из-за беспилотной опасности 347
  9. ​Владимир Болотов может уйти в Думу Югры: что будет с его местом в Сургуте 345
  10. Правительство разрешило испытывать роботов-доставщиков в Тюменской области и на Ямале, а Югра в пролете 335
  1. ​Тепло в дома Сургута начнут подавать 28 сентября 1830
  2. ​Клюква, остатки брусники и кедровые орехи — что еще можно добрать в лесу перед началом морозов 1660
  3. ​Ранее Сургут разумно отказался от приватизации теплосетей. Возможно, аналогично защитить нужно и общественный транспорт 1619
  4. Капремонт в сургутском аэропорту — полумера. Это как менять дворники на старой машине — она от этого не перестанет быть старой 1406
  5. Казачьи бесчинства 1401
  6. ​Сургут ждет ж/д вокзал, а он готов лишь на 26% 1369
  7. ​Почему в Сургуте на самом деле снесли футбольное поле во дворе на Мира – Лермонтова ‒ и что будет вместо него 1356
  8. В России власти обдумывают новый сбор с авиапассажиров, чтобы финансировать отечественное самолетостроение 1319
  9. ​Хвостатая роскошь: в Сургуте продают котенка саванны за 650 тысяч рублей 1288
  10. ​Выборы в Сургуте: 57,9% явки, 2,9 тысячи недействительных бюллетеней и 16 жалоб 1260
  1. Кандидаты от «Единой России» забрали почти все кресла в думе Сургута. Борьба развернулась только на двух участках 4391
  2. ​Хиония 4365
  3. ​Александр Чернозубов: «Геология стала никому не нужна» 4278
  4. Миллиард на десятерых: кто из кандидатов в Югре больше всех заработал перед выборами — 2026 3448
  5. Треугольник успеха 3169
  6. Сургут соберет более 150 производителей со всей Югры на большой ярмарке на центральной площади 3163
  7. Кина не будет! Электричество кончилось! 3145
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 5-6 сентября? // АФИША 3031
  9. Такие милые просторы… 2951
  10. ​О, спорт, ты где? 2808

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика