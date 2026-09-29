Сургутяне провели финальный субботник у воды в этом сезоне

Жители Сургута провели заключительный в этом году экологический субботник. К уборке традиционно подключились активисты и сотрудники местных организаций. Добровольцы единогласно замечают позитивные изменения: замусоренных участков на прибрежных зонах становится все меньше.

Как поделилась участница экологического патруля Наталья Карлина, для горожан подобные выезды давно превратились в хорошую привычку. Они регулярно наводят порядок на Сайме и возле Речного порта. Активистка отметила, что в день закрытия сезона волонтерам очень повезло с погодой, а сама выбранная локация оказалась чище, чем предполагалось. По ее мнению, сургутяне постепенно приучаются не сорить.

Тем не менее, работы для экоактивистов по-прежнему хватает. Участники рейда признаются, что общими силами захламленные пустыри удается приводить в порядок оперативно. Однако беспечное поведение некоторых отдыхающих, бросающих мелкие отходы под кусты вместо того, чтобы сложить все в пакет и донести до ближайшей урны, до сих пор вызывает недоумение.

Другая участница акции Екатерина Шахаева выразила удивление тем, что на земле все еще можно найти выброшенные салфетки. Она рассчитывает, что регулярные субботники и их широкое освещение в медиа помогут сделать горожан более сознательными и бережными к природе.

Координацией всех уборочных процессов занималось МКУ «Лесопарковое хозяйство». Специалисты учреждения подбирают загрязненные точки, распределяют потоки людей по объектам, выдают необходимый инвентарь и вызывают спецтехнику для оперативной транспортировки собранных отходов.

Заместитель руководителя МКУ «Лесопарковое хозяйство» Инна Маматказина озвучила результаты проделанной работы. На стартовом этапе, объединившем всероссийскую программу «Вода России» и местный проект «Чистый берег», усилиями более трех тысяч человек было очищено порядка 30 километров прибрежной полосы. Объем вывезенного хлама тогда превысил 850 кубических метров. Территорию для финального десанта выбрали осознанно: из-за протяженной береговой линии данный участок относится к категории повышенной сложности, поэтому его вынесли во вторую волну экологической кампании.

Прошедшее мероприятие официально подвело черту под очередным сезоном всероссийской экологической акции «Вода России», которая проходит в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В общей сложности за несколько месяцев активных выездов сургутяне убрали с городских территорий около 900 кубометров мусора.