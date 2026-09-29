Нефтепродукты попали в Бардыковку в Сургуте – прокуратура ищет виновника

В протоке Бардыковка в Сургуте обнаружили нефтепродукты. На сильный запах мазута и темные пятна на поверхности водоема пожаловался местный житель.

«Уважаемая администрация города Сургут, куда смотрит лесопарковое хозяйство города, запах мазута стоит и состояние водоема просто ужасное», – написал сургутянин в группе «ЧП Сургут» во «ВКонтакте».

В мэрии рассказали, что 27 сентября место обследовали сотрудники Сургутского спасательного центра. Чтобы пятно не распространялось дальше, на воде установили специальные боновые заграждения. Сейчас специалисты проверяют ливневую канализацию.

Загрязнением заинтересовалась и природоохранная прокуратура. Вместе со специалистами ведомства сотрудники выехали к Бардыковке и взяли пробы воды. Сам водоем начали очищать механическим способом. Кто именно слил нефтепродукты в протоку, пока неизвестно – виновника сейчас ищут.

«В ходе прокурорской проверки будет дана оценка деятельности МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» Сургута, осуществляющего эксплуатацию ливневого коллектора. Проверена полнота мер, принимаемых для пресечения и предотвращения несанкционированного сброса загрязняющих веществ», ‒ говорится в ответе окружной прокуратуры.

Очистку Бардыковки и дальнейшее разбирательство прокуратура взяла на контроль.

Ранее власти Сургута заявляли о планах привести Бардыковку в порядок и вернуть ее в городскую среду. Русло хотят очистить от мусора и зарослей, а вдоль протоки в перспективе создать набережную.