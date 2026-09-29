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В Сургуте улицы освобождают от ивняка, чтобы посадить более стойкие кустарники и яблони

Как в Сургуте формируется новый зеленый каркас

В Сургуте улицы освобождают от ивняка, чтобы посадить более стойкие кустарники и яблони
Фото из социальных сетей М.Слепова

Городские пространства Сургута начали избавлять от зарослей старого ивняка. Их место занимают благородные древесные композиции и декоративные кустарники, рассказывают в администрации города. Посадочный материал везут из уральского специализированного питомника — эксперты подбирали флору с высокой стойкостью к суровому северному климату. Главным событием, давшим старт общегородскому осеннему марафону по благоустройству, стали коллективные работы на территории сквера Дружбы народов.

Ассортимент высаживаемых растений удивляет масштабом. Руководитель МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николенко перечислила основные виды флоры, которые появятся на улицах. Из кустарников выбор пал на лапчатку, спирею обыкновенную и Грифштейн, а также на венгерскую и обыкновенную сирень. Древесную группу сформировали из кленов, хвойных сибирских елей, сибирских яблонь и редкого декоративного сорта «роялти» — его нежно-розовое цветение внешне напоминает японскую вишню.

Все зеленые обновления координируются с профессорским составом Сургутского государственного университета. При этом экологи не боятся экспериментов на практике — виды, которые демонстрируют плохую приживаемость, оперативно замещают проверенными и адаптированными северными крупномерами.

Глава Сургута Максим Слепов рассказал, что в первый день акции усилиями специалистов и добровольцев планируется укоренить около полутора сотен саженцев. Глава города выразил надежду, что это сделает муниципалитет более красивым и уютным, а также поделился удачным экспериментом профессора СурГУ Глеба Кукуричкина. Градоначальник упомянул, что у ученого успешно прижилась настоящая сакура, цветения которой с настоящим «вау-эффектом» ждут уже в будущем сезоне.

Площадка для открытия сезона озеленения полностью оправдала свое название. В сквере Дружбы народов деревья высаживали сообща. В экологическом мероприятии приняли участие руководители местных этнических объединений. Представители диаспор подчеркнули, что совместный физический труд людей разных вероисповеданий и культур — это старый проверенный инструмент для укрепления согласия.

Всего в рамках текущей осенней кампании, рассчитанной на три недели, планируется преобразить свыше 30 городских локаций. В адресный список вошли улицы Дзержинского и Энгельса, а также проспекты Комсомольский и Мира. Помочь в обогащении городской флоры может каждый горожанин — для этого достаточно подать обращение в Лесопарковое хозяйство.


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29 сентября в 10:47, просмотров: 546, комментариев: 0
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