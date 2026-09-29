В Тобольске строят концертный зал на 714 мест: готовность объекта достигла 40%

В Тобольске продолжается строительство концертного зала на улице Пристанской. Общая готовность объекта достигла 40%, а монолитный каркас здания выполнен на 90%, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Площадь будущего здания составит 10 тысяч квадратных метров. Зрительный зал на 714 мест предназначен для концертов, фестивалей, гастролей и крупных городских мероприятий. Рядом планируют обустроить прогулочную зону.

Сейчас строители монтируют металлические конструкции кровли и возводят внутренние кирпичные перегородки. Одновременно идут работы над инженерными системами и отделкой технических помещений. Снаружи прокладывают сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации.

«Проект стал возможен благодаря программе «Тобольск настоящий». Это яркий пример того, как социально ответственный бизнес оказывает влияние на качество жизни в регионе. Вместе с концертным залом будет создана прогулочная зона — новое общественное пространство для жителей и гостей города», — прокомментировал нубернатор Тюменской области Александр Моор.

Представитель «ЗапСибНефтехима» Елена Бельская считает, что концертный зал станет одной из главных культурных площадок нижнего посада и частью пешеходного пространства у Иртыша.

Программу «Тобольск настоящий» реализуют правительство области, городская администрация и СИБУР. По данным информационного центра, в ее рамках в Тобольске уже построили или обновили более ста объектов, включая образовательные и спортивные учреждения, парки, скверы и набережные.