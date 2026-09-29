Югра планирует закупить 436 автобусов за четыре года

До 2030 года одиннадцать муниципалитетов Югры должны получить 436 новых автобусов. Как сообщает «Стройкомплекс Югры», этот план входит в региональную программу развития пассажирского транспорта. Теперь ее актуализируют с учетом поручений президента России по итогам заседания президиума Госсовета.

Одно из изменений касается федеральных субсидий. Регионы смогут самостоятельно распределять их между покупкой автобусов и развитием инфраструктуры: остановочных павильонов, баз обслуживания и цифровых диспетчерских систем. При этом к 2030 году не менее 85% автобусов в городах и агломерациях должны соответствовать нормативному сроку службы.

Правительство России также разработает единый показатель качества перевозок. При оценке будут учитывать не только обновление автобусного парка, но и соблюдение расписания, отсутствие сорванных рейсов, доступность маршрутов и понятность тарифов.

Среди других направлений — применение искусственного интеллекта для прогноза пассажиропотока и настройки интервалов движения, а также развитие безналичной оплаты. Платежные терминалы планируют обеспечить возможностью работать при нестабильном интернете; наличный расчет сохранят.