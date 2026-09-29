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Одиннадцать муниципалитетов Югры получат 436 автобусов до 2030 года

Югра планирует закупить 436 автобусов за четыре года

Одиннадцать муниципалитетов Югры получат 436 автобусов до 2030 года
Фото администрации Сургута

До 2030 года одиннадцать муниципалитетов Югры должны получить 436 новых автобусов. Как сообщает «Стройкомплекс Югры», этот план входит в региональную программу развития пассажирского транспорта. Теперь ее актуализируют с учетом поручений президента России по итогам заседания президиума Госсовета.

Одно из изменений касается федеральных субсидий. Регионы смогут самостоятельно распределять их между покупкой автобусов и развитием инфраструктуры: остановочных павильонов, баз обслуживания и цифровых диспетчерских систем. При этом к 2030 году не менее 85% автобусов в городах и агломерациях должны соответствовать нормативному сроку службы.

Правительство России также разработает единый показатель качества перевозок. При оценке будут учитывать не только обновление автобусного парка, но и соблюдение расписания, отсутствие сорванных рейсов, доступность маршрутов и понятность тарифов.

Среди других направлений — применение искусственного интеллекта для прогноза пассажиропотока и настройки интервалов движения, а также развитие безналичной оплаты. Платежные терминалы планируют обеспечить возможностью работать при нестабильном интернете; наличный расчет сохранят.


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29 сентября в 08:10, просмотров: 616, комментариев: 0
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