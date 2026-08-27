В Упоровском округе началось строительство племенного репродуктора индейки

В Упоровском муниципальном округе стартовало строительство второй очереди племенного репродуктора индейки. Губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор группы компаний «Дамате» Наум Бабаев заложили первый камень в основание будущего производственного комплекса. Общий объем инвестиций в проект составит 8,5 млрд рублей.

С компанией «Дамате» регион сотрудничает более 15 лет. При поддержке правительства Тюменской области уже возведен племенной репродуктор индейки в Исетском округе, в открытии которого участвовал президент Владимир Путин. Теперь аналогичный по масштабу проект предстоит реализовать на Упоровской земле.

Ввод в эксплуатацию второй очереди в два раза увеличит производство инкубационных яиц – до 25 млн в год. Для жителей округа будет создано порядка 150 рабочих мест. Общая площадь пяти площадок второй очереди превысит 178 гектаров. Объект находится в 10 километрах от Упорово. Завершить строительство планируют в июле 2029 года.

Губернатор отметил, что для региона это крупные инвестиции и высокотехнологичное производство, а реализация проекта укрепит продовольственную безопасность страны. По его словам, правительство области окажет инвестору всю необходимую поддержку.

Проект реализуется при поддержке регионального правительства. Земельный участок предоставлен без торгов, к нему будут подведены инженерные коммуникации и дороги. На полную мощность предприятие выйдет к началу 2030 года.

«Успешность региона подтверждается не словами, а конкретными примерами. Компания «ДАМАТЕ», реализуя масштабные проекты, показывает, что Тюменская область привлекательна для инвесторов, а наш агропромышленный комплекс становится все более современной и высокотехнологичной отраслью региональной экономики», – подчеркнул Александр Моор.