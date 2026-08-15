Югорчане смогут покупать билеты на электрички через чат-бот в «Максе»

Пассажиры Свердловской пригородной компании теперь могут покупать билеты на электрички через чат-бот «Электрички РЖД» в мессенджере «Макс». Сервис доступен для поездов, курсирующих в ХМАО, а также в Челябинской, Курганской, Оренбургской, Свердловской и Тюменской областях, сообщает пресс-служба СПК.

Через чат-бот можно оформить до пяти разовых билетов без указания мест, а также оплатить провоз велосипеда, багажа или животного. Оплата проходит банковской картой, история заказов сохраняется в сервисе.

Для покупки нужно выбрать регион, станции отправления и назначения, дату и подходящий поезд. После оплаты в чат придут данные поездки и штрих-код билета. Его нужно показать контролеру с экрана телефона. Документ, удостоверяющий личность, при проверке такого билета не требуется.

Сейчас чат-бот работает в тестовом режиме. Купить билеты по-прежнему можно и привычными способами – через приложения «РЖД Пассажирам» и «ПроТранспорт», терминалы самообслуживания и пригородные кассы.