В Сургуте объявили конкурс на проект реконструкции школы №4

В Сургуте готовятся к реконструкции одной из старейших школ города — школы №4 имени Ларисы Золотухиной на Черном Мысу. Объявлен конкурс на обследование здания и разработку проекта, начальная стоимость контракта составляет почти 17 млн рублей. Об этом сообщает «Стройкомплекс Югры».

Проектировщикам предстоит предусмотреть обновление фасада и окон, систем отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. В здании приведут в порядок пути эвакуации и лестничные марши, предусмотрят дополнительную наружную лестницу и увеличат количество санузлов. Школу также планируют сделать доступной для маломобильных людей.

Площадь здания составляет 4,2 тысячи квадратных метров. Сроки проведения самой реконструкции определят после подготовки и утверждения проекта организации строительства.

История школы началась в 1968 году после объединения Затонской начальной и Черномысовской восьмилетней школ. Новое здание приняло первых учеников 1 сентября 1969 года. Сейчас здесь обучаются 979 детей.

В 2020 году учреждению присвоили имя ветерана Великой Отечественной войны и почетного гражданина Югры Ларисы Золотухиной. Она более полувека прожила в Сургуте, участвовала в ветеранском движении и военно-патриотическом воспитании молодежи.

Между тем здание старейшей школы Сургута, ныне известное как Дом пионеров, по-прежнему ждет какого-то решения властей, хотя на окружном уровне принято решение о его сохранении.