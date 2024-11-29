Депутаты Думы Сургута утвердили условия продажи «Западно-Сибирского агентства воздушных сообщений»

На 31-м заседании Думы Сургута депутаты приняли решение о приватизации муниципального имущества — 100% доли в уставном капитале ООО «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений». Компания, занимающаяся продажей авиационных и железнодорожных билетов, была оценена в 127 миллионов рублей.

«Думу города решила: утвердить условия приватизации муниципального имущества согласно приложению к настоящему решению. Администрации города осуществить приватизацию муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством», − говорится в проекте решения.

Приватизация пройдет через электронный аукцион. Начальная цена продажи совпадает с оценочной стоимостью компании − 127 миллионов рублей, шаг аукциона составит шесть миллионов.

«Информационное обеспечение торгов осуществляется в Государственной информационной системе «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ГИС Торги), на универсальной торговой платформе Сбербанк-ACT, а также на официальном портале администрации города», − сообщают в документе.

Как сообщается в проекте решения, доля в уставном капитале агентства перешла в муниципальную собственность в 2022 году на безвозмездной основе от АО «Агентство воздушных сообщений». В собственности у ООО есть несколько земельных участков и нежилых помещений.

Контроль за выполнением решения возложили на комитет Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу.

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