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​ОРВИ, грипп и пневмония: врачи Сургута фиксируют сезонный рост заболеваемости

Врачи Сургута фиксируют сезонный рост заболеваемости и предупреждают о микоплазменной пневмонии

​ОРВИ, грипп и пневмония: врачи Сургута фиксируют сезонный рост заболеваемости
Фото: ru.freepik.com

С наступлением осени в Сургуте, как и во многих других городах, традиционно начинается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. В этом году врачи отмечают как стандартные подъемы заболеваемости, так и новые особенности, связанные с распространением микоплазменной пневмонией.

«Вы знаете, это типичная ситуация для этого времени года. Говорить о какой-то повышенной заболеваемости по сравнению с прошлыми периодами нельзя. Сейчас уровень заболеваемости на том же уровне, что и в прошлом году, и он соответствует сезону. Основные меры профилактики – это разобщение в коллективах, особенно в детских, а также соблюдение элементарных гигиенических правил. Но, конечно, на первом месте у нас вакцинация. В округе и в городе Сургуте все лечебные учреждения проводят вакцинацию в рамках календаря профилактических прививок, делая особый акцент на вакцинацию против гриппа», – рассказала главный врач сургутской городской клинической поликлиники №5 Галина Шипилова.

Особое внимание врачи уделяют пневмонии, которую стали фиксировать у детей в начале осени. По словам врача-педиатра сургутской городской клинической поликлиники №5 Розы Гилязовой, за октябрь уже зарегистрировано около 25 случаев заболевания, что является значительным показателем.

«Пневмония – серьезное заболевание. У детей температура может держаться 7-15 дней, и многие родители обращаются за медицинской помощью слишком поздно. При первых симптомах высокой температуры (39-40 градусов), першения в горле и сухого кашля нужно сразу же обращаться в поликлинику», – подчеркивает врач.

Несмотря на текущий рост заболеваемости, специалисты прогнозируют снижение случаев гриппа и ОРВИ в декабре.

«Чаще всего пик заболеваемости приходится на сентябрь и ноябрь, а снижение мы наблюдаем в декабре и январе», – поясняет Гилязова.

Напоминаем, ранее Роспотребнадзор ХМАО подтвердил случаи заражения смертельной инфекцией у нефтяников.


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Сегодня в 13:39, просмотров: 133, комментариев: 0
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