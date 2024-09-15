К концу года в Сургуте достроят два медицинских объекта

В Сургуте на финишный этап строительства вышли два медицинских объекта – станция скорой помощи и станция переливания крови. Об этом сообщает группа «Югра» в своих соцсетях.

«Готовность станции переливания крови – 76%. Сейчас строители завершают монтаж систем водоснабжения, канализации, отопления, электрики и слаботочки. Одновременно с этим выполняются отделочные работы, проезды закладывают асфальтом, а территорию озеленяют. Общая площадь здания составит 6,5 тысяч квадратных метров. Ежедневно она сможет принимать до 120 доноров. А мощность оборудования позволит забирать до 20 000 литров крови и ее компонентов ежегодно», – указали в сообщении.

Новая станции скорой помощи, которая появится по соседству, готова на 86%. Сейчас там идут работы по утеплению фасадов, монтажу слаботочных систем, а также выполняются отделочные работы и благоустройство территории.

«Новое здание будет рассчитано на более 60 тысяч вызовов в год. А для врачей здесь создадут почти домашнюю обстановку: сделают душевые комнаты, собственную столовую и большой конференц-зал», – добавили в сообщении.

До конца 2024 года оба медучреждения должны принять медперсонал.