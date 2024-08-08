Глава Сургута Максим Слепов рассказал о планах по ремонту дорог в микрорайонах «ПИКС» и «Ж/Д»

Глава Сургута Максим Слепов отреагировал на множество комментариев в соцсетях от жителей микрорайонов «ПИКС» и «Ж/Д». Он подчеркнул, что в этом части города дорожная инфраструктура отстает от темпов строительства жилья. Поэтому в 2025 году на улице Шидловского от Привокзальной до Крылова планируется устроить капитальный ремонт. Проект участка улицы Усольцева от Шидловского до Билецкого проходит экспертизу, его строительство предусмотрено в следующем городу.

«Есть системные вопросы. По итогам анализа ваших сообщений и обходов половины города сделал вывод, что 70 процентов вопросов касается не конкретного двора. Проблема общегородская. Не все понимают границы ответственности. Тратить бюджетные средства на уборку и содержание придомовых территорий нельзя. Я готов выстроить диалог между собственниками и УК. Свою задачу вижу в том, чтобы мы пришли к единому пониманию процесса во благо жителей дома, микрорайона, города», − дополнил мэр.

Также Максим Слепов поделился фотографиями микрорайонов, которые показывают некоторые из проблем.

Напоминаем, ранее в Сургуте стартовал ремонт дороги по улице Югорской.