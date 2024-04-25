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Депутаты Сургута единогласно приняли досрочную отставку Андрея Филатова

В Думе Сургута перенесли конкурс на место мэра Сургута

Депутаты Сургута единогласно приняли досрочную отставку Андрея Филатова
Фото: Дума Сургута

Накануне в Сургуте состоялось девятое внеочередное заседание Думы. На нем присутствовало 18 депутатов. Цель заседания — принять решения досрочной отставки мэра Сургута Андрея Филатова и определить даты начала конкурса на пост главы города.

На заседании отставка Филатова была принята единогласно. Исполняющим обязанности так же единогласно назначена заместитель главы Людмила Батракова.

Корреспондент СИА-ПРЕСС узнала, какое впечатление оставил за собой Андрей Филатов у депутатов думы Сургута:

Депутат Думы ХМАО Ринат Айсин.

«Безусловно, эти три года, пока Андрей Филатов был на посту мэра, для Сургута прошли не зря: сформирована действующая команда, которая смогла выстроить все процессы в городе. Видимые изменения, которые произошли для города — архитектурная подсветка, снос аварийных домов, развитие нашего Научно-технологического центра, ремонт дорог. Я считаю, достаточно большие достижения и высоты достигнуты за такой короткий срок. Я стал соучастником таких процессов, как взаимодействие с правительством ХМАО и Думой ХМАО, в частности отстаивание интересов, увеличения бюджета нашего города. Напомню, что в момент, когда Андрей Сергеевич приступил к своим обязанностям, бюджет составлял чуть более 30 миллиардов рублей. Сейчас он уже более 40 миллиардов рублей — это для каждого жителя Сургута является подспорьем, потому что средства направляются и на дороги, и на подсветку города, и на развитие и строительство новых объектов. Мы все стали свидетелями этих процессов».

Депутат Думы ХМАО Евгений Барсов.

«За его три года работы город очень изменился. К нам часто сейчас приезжают гости со всей страны, они говорят, что Сургут вообще красавец. Приятно, когда со стороны такое слышишь. Романтика появилась».

Депутат Думы Сургута Владимир Феденков.

«Отрадно было работать с Андреем Сергеевичем, потому что, действительно, глава города показал себя, как высококомпетентный специалист, знающий свое дело».

Депутат Думы Сургута Андрей Саликов.

«Опыт работы с Андреем Сергеевичем сугубо положительный. В связи с чем я даю такую оценку? Потому что фактически все, что было намечено в его работе — фактически все исполнено. Например, если мы возьмем историю с расселением ветхого аварийного жилья — программа практически завершена. Остаются процедурные моменты, связанные с судебными заседаниями, которые регулируют оставшиеся вопросы. До этого эта программа никак не могла реализоваться, а за то время, пока Андрей Сергеевич был главой, этот вопрос решился. Также вопрос решился со строительством социальных объектов. Мы скоро увидим школу в 5А микрорайоне».

В соответствии со статьей 33 Устава города, не позднее 15 рабочих дней городская Дума должна объявить о начале конкурса на место мэра Сургута.


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Сегодня в 13:07, просмотров: 129, комментариев: 0
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