Сургутяне могут выбрать главное достижение города за 2023 год

У сургутян осталось несколько дней, чтобы определить главное достижение муниципалитета за 2023 год и перспективный проект города на 2024 год. Голосование продлится до 19 ноября включительно. Выразить свое мнение горожане могут на портале «Открытый регион – Югра».

На голосование по выбору достижения 2023 года от Сургута представлены следующие проекты: масштабная ремонтная дорожная кампания, музыкальные фестивали – «60 параллель» и «Летние филармонические сезоны», переселение граждан из аварийного фонда и другие. Среди перспективных проектов на 2024 год: объекты инженерной инфраструктура НТЦ, реконструкция очистных сооружений канализационных сточных вод, заключение соглашений по комплексному развитию территорий в Пойме -1, проекты по комплексной актуализации документов стратегического планирования, а также сети ливневой канализации с локально-очистными сооружения за Западного, Центрального и Восточного районов.

«Как одно из самых выдающихся достижений города за 2023 год я выбрал масштабную ремонтную дорожную кампанию. Сургут – самый крупный город округа и центр протяжения для более маленьких муниципалитетов, из которых к нам приезжают гости. Всё-таки важно, чтобы перемещение по городу было комфортным, поэтому я выбрал данный проект», – отметил председатель Молодёжной палаты при Думе города Сургута Никита Никешин.

Отметим, на портале «Открытый регион – Югра» также проходит общественное обсуждение по выбору темы года Югры на 2024 год. Тема выбирается ежегодно с учетом мнения жителей региона.

Предложения можно вносить до 19 ноября по ссылке: https://clck.ru/35z7PV. Югорчане оставили уже более двух тысяч инициатив. Далее с ними будет работать экспертная группа, которая выберет наиболее частые, популярные и актуальные предложения. Итоговое голосование начнется 22 ноября — югорчанам предстоит выбрать один вариант из рейтинга. Оно продлится до 29 ноября.

«2024 год должен стать годом патриотизма в Югре. Мы являемся свидетелями того, что патриотизм имеет очень важную роль в нашем обществе. Те события, которые происходят внутри нашего региона, страны и за её пределами лишь подтверждают ценность данной темы. В этом году реализовано много проектов, которые были направлены на патриотическое воспитание, в том числе и молодёжи. Для каждого жителя Сургута обязанностью является определить наиболее приоритетные векторы развития нашего города, а для этого необходимо принять участие в голосовании и обсуждении, которые проходят на портале «Открытый регион – Югра». Ведь от того, какое количество сургутян проголосуют, выскажут свою позицию, будет зависеть объективность того направления, которое будет выбрано приоритетным для развития нашего города», – добавил председатель Молодёжной палаты при Думе города Сургута Никита Никешин.

Тему года, которую поддержит наибольшее количество югорчан, объявит Губернатор Югры Наталья Комарова в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности правительства Югры за 2023 год, обращения к жителям и инвестиционного послания на 2024 год.