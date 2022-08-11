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Отдыхающим на Черной речке в Сургуте посоветовали сдать анализы на паразитов

Сургутян предупредили об опасности Черной речки

Отдыхающим на Черной речке в Сургуте посоветовали сдать анализы на паразитов
ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре / vk.com

Черная река в районе Сургута полна гельминтами, а вся рыба в ней заражена солитером. Горожанам после отдыха возле водоема советуют сдать анализы на паразитов, сообщил «Сургутской трибуне» руководитель Сургутского инспекторского отделения ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Роман Хрущев.

«Дети плещутся около берега и рядом, на поверхности воды, плавает очень много рыбы. Нырнуть она не может по одной простой причине – заражена солитёром. Он поражает внутренние органы, и рыба теряет возможность нырять. Некоторые взрослые люди считают, что это даже хорошо – рыбу можно поймать руками. Помимо зараженной рыбы, инфекциями, яйцами паразитов заражен весть водоем. Купаться там нельзя. Плюс ко всему – там неровное дно. Очень легко можно провалиться и захлебнуться», – подчеркнул специалист.

Напоминаем, ранее на Черной речке утонули женщина и ее 12-летняя дочь.


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Сегодня в 09:14, просмотров: 102, комментариев: 0
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