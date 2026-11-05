Сотрудники «Транснефть – Сибирь» выработали предложения по совершенствованию корпоративной культуры на 11 сессиях

В АО «Транснефть – Сибирь» состоялись стратегические сессии, посвященные корпоративной культуре. Участники подвели итоги работы, определили актуальные вопросы и обсудили возможные пути их решения.

Стратегические сессии – один из инструментов системы развития «Транснефть – ОПТИМУМ», направленных на повышение эффективности деятельности предприятия. Подготовительная работа к ним включала в себя проведение опросов, позволивших оценить уровень корпоративной культуры на предприятии. После интерпретации результатов опроса специалисты службы развития производственной системы провели 11 стратегических сессий с трудовыми коллективами филиалов и аппарата управления АО «Транснефть – Сибирь», на которых работники провели анализ, выявили направления, требующие более глубокой проработки, и выработали предложения по дальнейшему совершенствованию культуры производственной деятельности.

Особое внимание было уделено вовлечению работников в процесс изменений, обмену практическим опытом и поиску решений, которые могут быть реализованы непосредственно на рабочих местах.

Финальная сессия состоялась в главном офисе АО «Транснефть – Сибирь» в городе Тюмени. «Наша основная задача – понять проблемное поле, которое ряд подразделений испытывает непосредственно при выполнении производственных задач. Диалог состоялся, и я думаю, мы движемся в правильном направлении», – отметил генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Рустэм Исламов.

В рамках системы развития «Транснефть – ОПТИМУМ» работники участвуют в механизмах непрерывных улучшений по совершенствованию производственных процессов. На предприятии подано 1442предложения по улучшению, 288 из них реализованы.

Еще одним направлением работы является развитие профессиональных компетенций персонала. На базе 8подразделений предприятия организованы центры развития компетенций, где обучение прошли 632 работника.

Реализация мероприятий системы развития «Транснефть – ОПТИМУМ» способствует развитию производственной культуры, распространению эффективных практик и созданию условий для внедрения инициатив работников.