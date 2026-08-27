Тюменские предприятия получают новые возможности для выхода на зарубежные рынки

В Тюменской области сертификаты программы «Сделано в России» получили 24 предприятия. Среди них – производители продуктов питания, дорожно-строительного и механического оборудования, электроники, изделий народно-художественных промыслов, полимеров, женской и мужской обуви, а также разработчики программного обеспечения. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Программа, утвержденная правительством РФ, направлена на поддержку компаний-экспортеров. Предприятия, получившие сертификат, могут участвовать в выставках, ярмарках и фестивалях за рубежом, представлять свою продукцию в национальных павильонах шести стран мира и на международных маркетплейсах, а также пользоваться маркетинговыми инструментами для продвижения своих товаров. В рамках программы также организуются рекламные кампании, онлайн- и офлайн-продвижение, бизнес-миссии в регионы присутствия.

Программа «Сделано в России» реализуется с 2017 года. Павильоны программы открыты в Китае, Вьетнаме, Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Египте, Иордании и Индии. Свыше ста российских производителей уже получили возможность представлять свою продукцию на зарубежных рынках. Сертификаты выдаются на безвозмездной основе компаниям, подтвердившим соответствие продукции высоким стандартам качества.

Получить сертификат «Сделано в России» тюменским предприятиям помогают специалисты Центра поддержки экспорта Тюменской области. Организация работает в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и оказывает предпринимателям комплексную поддержку – от выбора рынка до юридического сопровождения сделок.

По данным областного департамента инвестиционной политики, в первом квартале 2026 года товарооборот региона с зарубежными партнерами вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ключевыми торговыми партнерами остаются Китай, Казахстан, Беларусь и Турция.