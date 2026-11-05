Ледовый городок для района железнодорожников в Сургуте перенесут в «Новые ключи»

В этом году ледовый городок для жителей района железнодорожников разместят в парке «Новые ключи» на улице Крылова. Об этом сообщили в администрации Сургута в ответ на вопрос горожанки под постом главы города Максима Слепова.

«Из года в год был рядом с театром. Два года ставят напротив ТЦ «ФМ», на котором пешком в горку можно зайти, ни льда, все в ямах. Верните прошлую локацию, все дети до самого марта были на левом городке, места всем хватало, и качество постройки было», − написала Оксана А.

В администрации ответили, что ближайшую к району железнодорожников ледовую площадку в этом году разместят в парке «Новые ключи» возле дома № 53/4 на улице Крылова. Соответствующее решение закреплено распоряжением от 19 октября 2026 года № 10729.

Раньше ледовый городок находился рядом с Сургутским музыкально-драматическим театром, который сейчас закрыт на реконструкцию. Завершить ремонт здания планируют в 2027 году. Во время работ строители обнаружили скрытые дефекты, поэтому весной проект реконструкции отправили на корректировку. После обновления театр будет включать большой зал на 484 места и малый − на 20 мест. На объекте уже отремонтировали кровлю и заменили сценическое оборудование.