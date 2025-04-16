Тюмень раскрывает военную историю города на выставке «Именем Родины»

Выставка «Именем Родины», посвященная вкладу Тюмени и ее жителей в Победу в Великой Отечественной войне, открылась в Музейном комплексе имени Словцова. Экспозиция приурочена к 80-летию Победы и Году защитника Отечества, сообщили в пресс-службе департамента культуры Тюменской области.

Выставка представляет собой дань уважения тем, кто ковал Победу как на фронте, так и в тылу, превратив Тюмень в надежный арсенал и госпиталь для всей страны. Она раскрывает ключевые этапы жизни города в военные годы и рассказывает о людях, внесших свой вклад в Великую Победу.

– Эта выставка – дань глубочайшего уважения тем, кто ковал Победу в тылу и на фронте. Она раскрывает страницы истории, когда Тюмень стала надежным арсеналом и госпиталем для всей страны. Проект – символ нашей памяти и неразрывной связи времен, – отметил на открытии директор регионального департамента культуры Александр Сидоров.

В экспозиции представлено более 250 подлинных экспонатов, включая документы, фотографии, предметы быта и графические работы. Центральным элементом выставки является реконструкция жилой комнаты 1940-х годов, создающая собирательный образ быта горожан в военное время.