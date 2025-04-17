Тюменская область расселила более 16 тысяч человек из аварийного жилья за шесть лет

В Тюменской области активно решается проблема аварийного жилья: за последние шесть лет было расселено 884 дома, что позволило улучшить жилищные условия более чем 16 тысячам человек. Об этом стало известно в ходе ХV «Юридической недели в Тюмени», где представители десяти регионов обсудили вопросы строительства, КРТ и развития рынка недвижимости.

В рамках механизма Комплексного развития территорий (КРТ), запущенного в 2021 году, было расселено более 35 тысяч квадратных метров аварийного жилья, благодаря чему жилищные условия улучшили более 1700 тюменцев.

В Тюменской области созданы благоприятные условия для инвесторов, застройщикам максимально упрощены бюрократические процедуры. К каждому проекту применяется индивидуальный подход, учитываются потребности населения, что позволяет комплексно развивать территории и удовлетворять запросы граждан.

– В Тюменской области сформированы достаточно благоприятные условия для инвесторов. Мы максимально упростили бюрократические барьеры для застройщиков. С каждым проектом и инвестором работаем индивидуально, – отметил начальник управления градостроительной политики главного управления строительства Тюменской области Алексей Кинчур.

Такой подход позволяет застройщикам еще на этапе проработки проекта учитывать потребности клиентов и комплексно развивать территорию.