Югра заняла второе место в рейтинге материального благополучия населения за 2025 год

Югра заняла второе место среди российских регионов по уровню материального благополучия населения по итогам 2025 года. Округ уступил только Ямалу, свидетельствует исследование РИА Новости. Третью строчку заняла Чукотка.

Среди других регионов Уральского федерального округа выше всего расположилась Свердловская область — на 14-м месте. Тюменская область стала 32-й, Челябинская — 44-й, Курганская — 67-й.

В первую десятку общероссийского рейтинга также вошли Мурманская и Магаданская области, Ненецкий автономный округ, Сахалинская и Московская области, Москва и Камчатский край. Санкт-Петербург оказался на 11-й позиции, покинув десятку лидеров.

Авторы исследования связывают высокие результаты северных регионов с доходами населения: они позволяют компенсировать дороговизну товаров и услуг, а в большинстве регионов-лидеров обеспечивают и высокий уровень доступности жилья. При этом в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге доступность недвижимости остается сравнительно невысокой из-за ее стоимости.

Разницу в благосостоянии жителей исследователи объясняют уровнем развития региональной экономики, отраслевой специализацией, природно-климатическими условиями и другими факторами.

Последние десять мест заняли Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Крым, Дагестан, Республика Алтай, Калмыкия, Чечня, Тува, Карачаево-Черкесия и Ингушетия. Для этих регионов характерен низкий уровень доходов населения.

Ранее siapress.ru сообщал, что Югра стала второй в России по доступности рыночной ипотеки. По расчетам аналитиков, приобрести в кредит квартиру площадью 60 квадратных метров могут 52,5% семей округа. Выше показатель только на Ямале — 55,7%.