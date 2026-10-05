В Тюменской области начали предоставлять льготы по карте «Мир» без удостоверений

В Тюменской области впервые предоставили льготу автоматически при оплате картой «Мир». Посетитель Тюменского драматического театра купил билет со скидкой 50% для многодетной семьи, просто приложив карту к терминалу, сообщает информационный центр правительства региона. Система самостоятельно распознала право на скидку.

Область участвует в федеральном эксперименте с 1 августа 2026 года. Чтобы воспользоваться новым способом, необходимо привязать карту «Мир» любого банка к подтвержденной учетной записи на Госуслугах. После этого система определит льготный статус владельца и при оплате в участвующих в проекте учреждениях автоматически применит положенную скидку.

«Это важный технологический проект, который открывает для людей новые возможности. Теперь скидки и бонусы становятся доступны без предъявления дополнительных документов - достаточно одного касания карты. Мы видим в этом серьезный шаг к тому, чтобы социальная поддержка была максимально удобной и незаметной для самого человека. Система работает автоматически, а значит, экономит время и избавляет от лишней бюрократии», — рассказал заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Сейчас такой способ подтверждения льгот доступен при посещении государственных музеев региона многодетным семьям, людям с инвалидностью, пенсионерам и студентам. В дальнейшем его планируют распространить на общественный транспорт и покупки в магазинах.

«Отрасль культуры включилась в эту работу: в Музейном комплексе им И. Я. Словцова услуга уже действует, и люди постепенно начинают ей пользоваться. Для льготных категорий это действительно удобно - не нужно предъявлять удостоверение, достаточно карты. При этом новая система дает нам обратную связь: мы видим, какие категории посетителей приходят чаще, какие экспозиции вызывают у них наибольший интерес. Это помогает точнее планировать просветительскую работу и делать музеи по-настоящему доступными. В дальнейшем распространим этот опыт на все музеи Тюменского музейно-просветительского объединения. Всех жителей мы всегда ждем и рады видеть в наших учреждениях культуры», — отметил директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров.

По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, цифровой вариант не отменяет действующие способы получения льгот: жители смогут выбирать удобный формат. Если до марта 2027 года эксперимент подтвердит эффективность, систему планируют распространить на всю Россию.

Ранее siapress.ru рассказывал, что Тюменская область внедрила более 25 сценариев применения искусственного интеллекта. В региональном правительстве связывали развитие цифровых сервисов прежде всего с удобством жителей и экономией их времени.