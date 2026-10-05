В Югре за восемь месяцев 2026 года выдворили почти две тысячи иностранцев

В Югре за восемь месяцев 2026 года в административном порядке выдворили 1 982 иностранных гражданина — почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда этот показатель составлял 331 человек. Такие данные приводит окружное УМВД в отчете о работе по линии миграции.

Всего за отчетный период принято 2 161 решение об административном выдворении — в 8,7 раза больше, чем годом ранее. Кроме того, 3 046 иностранцам запретили въезд в Россию, еще в отношении 38 человек приняли решения о депортации.

Одновременно в округе сократилось число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства: с 427 до 143, то есть почти втрое. Количество преступлений против самих иностранцев, напротив, выросло с 43 до 46.

Число поставленных на миграционный учет иностранных граждан снизилось на 20,9% — с 62 292 до 49 253 человек. Наибольшую долю составили граждане Узбекистана — 34,4%, Таджикистана — 32,2% и Кыргызстана — 13,7%.

Сократились и показатели трудовой миграции. Иностранцам оформили и переоформили 15 139 патентов — на 26% меньше, чем за восемь месяцев 2025 года. Количество уведомлений работодателей о заключении трудовых договоров уменьшилось на 26,1%, до 20 590. При этом поступления НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей выросли на 1,8% и достигли 1,67 млрд рублей.

За незаконное привлечение иностранцев к работе в отношении работодателей зафиксировали 769 административных правонарушений против 496 годом ранее. Общая сумма штрафов составила почти 32 млн рублей.

Полиция провела 6 358 проверок в жилом секторе и местах работы мигрантов — в 2,3 раза больше, чем годом ранее. По материалам сотрудников органов внутренних дел возбудили 687 уголовных дел о нарушениях миграционного законодательства. В том числе 104 дела касались организации незаконной миграции.

Российское гражданство получили 1 436 человек — в 3,9 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также принято 67 решений о прекращении гражданства и 816 решений об отклонении заявлений о приеме в гражданство или признании гражданином России.

Ранее siapress.ru сообщал, что приставы Югры с начала года выдворили 1 732 иностранца. Это данные регионального УФССП на 10 сентября: преимущественно речь шла о гражданах Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.