Избирком утвердил итоги выборов депутатов Тюменской областной

Избирательная комиссия Тюменской области утвердила итоги выборов всех 48 депутатов областной думы восьмого созыва. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. Голосование проходило 18-20 сентября, результаты утвердили 23 сентября. Выборы по единому округу и во всех 24 одномандатных округах признаны состоявшимися и действительными.

Половину депутатов избрали по партийным спискам. «Единая Россия» получила 16 мандатов, КПРФ и ЛДПР — по три, «Справедливая Россия» и «Новые люди» — по одному. Еще 24 депутата победили в одномандатных округах.

В трех сургутских округах № 9, 10 и 11 избраны соответственно Галина Резяпова, Михаил Карнаухов и Александр Зимин. В Югорском округе № 5 победил Андрей Станкин, в Няганьском № 6 — Владимир Нефедьев, в Ханты-Мансийском № 7 — Павел Семенов, в Нефтеюганском № 8 — Александр Зеленский. Мандаты также получили Инна Лосева в Когалымском округе № 12, Анатолий Чепайкин и Максим Храмцов в Нижневартовских округах № 13 и 14.

Избранным по партийным спискам кандидатам предстоит направить в областной избирком согласия на получение мандатов.

«Главная цель совместной работы правительства Тюменской области и регионального законодательного собрания — воплотить надежды земляков в конкретные дела, добиваясь реального улучшения жизни людей», — подвел итоги выборов губернатор Тюменской области Александр Моор.