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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 2-3 августа? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 2-3 августа? // АФИША

    31 июля в 15:31
    761 0
  • Каждая пятая семья с детьми в России планирует брать кредит, чтобы подготовиться к школе

    Каждая пятая семья с детьми в России планирует брать кредит, чтобы подготовиться к школе

    01 августа в 17:56
    276 1
  • В Тюмени при помощи механизма КРТ изымут почти 150 гаражей для жилого квартала

    В Тюмени при помощи механизма КРТ изымут почти 150 гаражей для жилого квартала

    01 августа в 17:40
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​Тюменский невролог рассказал о разрушительном влиянии алкоголя на мозг

Тюменский невролог рассказал, как умеренное употребление алкоголя влияет на мозг

​Тюменский невролог рассказал о разрушительном влиянии алкоголя на мозг
Фото: vk.com/oblzdrav72

Врач-невролог поликлиники №5 Улугбек Эргашев предупреждает о серьезном вреде, который алкоголь наносит головному мозгу даже при умеренном употреблении.

– Алкоголь – один из самых распространённых нейротоксинов, разрушающих мозг даже при умеренном употреблении, – цитирует специалиста пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

По словам невролога, употребление алкоголя приводит к следующим негативным последствиям:

  • Гибель нейронов: Этанол нарушает работу рецепторов, ускоряя процессы окислительного стресса и приводя к массовой гибели нервных клеток.
  • Нарушение когнитивных функций: Даже небольшие дозы алкоголя ухудшают память, внимание и скорость реакции.
  • Риск инсульта: Спиртное повышает свёртываемость крови и повреждает сосуды, увеличивая вероятность ишемических и геморрагических инсультов.
  • Дегенеративные заболевания: Исследования подтверждают связь между регулярным употреблением алкоголя и ранним развитием деменции, включая болезнь Альцгеймера.


    • Врач подчеркивает, что полный отказ от алкоголя – один из самых эффективных способов сохранить здоровье мозга. Если вы заметили у себя или близких признаки ухудшения памяти, тремор или изменения поведения после употребления спиртного, необходимо обратиться к неврологу. Чем раньше начата коррекция, тем выше шанс избежать необратимых последствий.

    Специалисты департамента здравоохранения Тюменской области призывают жителей региона к осознанному отношению к своему здоровью и напоминают о важности профилактики заболеваний, связанных с употреблением алкоголя.


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    31 июля в 09:57, просмотров: 615, комментариев: 0
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