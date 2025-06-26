Александр Моор поделился опытом управления с участниками «Боевого кадрового резерва»

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с лекцией перед участниками регионального проекта «Боевой кадровый резерв», аналога федеральной программы «Время героев» для участников специальной военной операции.

Глава региона рассказал о своем взгляде на историю Тюменской земли и поделился современными управленческими практиками, подчеркнув, что как в период создания Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, так и сегодня, для достижения успеха необходимы нестандартные подходы и решения.

Александр Моор обозначил драйверы дальнейшего социально-экономического развития Тюменской области, среди которых привлечение инвестиций, реализация масштабных проектов компании СИБУР на Тобольской промышленной площадке, строительство Межуниверситетского кампуса в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Наука и университеты», развитие туризма, создание комфортной среды для жизни людей, рост малого и среднего бизнеса, поддержка многодетных семей и обеспечение прироста населения.

– Мы исходим из того, что талантливые и амбициозные управленцы, настоящие патриоты, сегодня нужны в самых разных сферах нашей жизни. Поэтому наша задача – для каждого из участников проекта, учитывая их личные характеристики, профессиональный опыт, образование, подготовить индивидуальный трек и создать условия для роста. Мы будем следить за их успехами. Ребятам важно верить в себя, и все получится, – подвел итог Александр Моор.