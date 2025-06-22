В Тюменской области построят комплекс по производству мяса индейки

В Тюменской области реализуются два крупных инвестиционных проекта в сельскохозяйственной сфере. Соответствующие соглашения подписаны губернатором Александром Моором с группой компаний «Дамате» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В Ишиме планируется строительство современного комплекса по производству мяса индейки, а в Упоровском муниципальном округе создадут племенной репродуктор, рассчитанный на производство до 25 миллионов инкубационных яиц в год.

– Это не просто новые предприятия – это почти 30 миллиардов рублей инвестиций, 1 190 рабочих мест, отчисления в бюджет и вклад в продовольственную безопасность региона и всей страны, – отметил глава региона.

Губернатор Александр Моор отметил важность долгосрочного сотрудничества с инвесторами и выразил уверенность в том, что регион продолжит оставаться территорией возможностей для бизнеса, обеспечивая поддержку на всех этапах реализации стратегических проектов.

Напомним, что Александр Моор возглавил делегацию Тюменской области на ПМЭФ-2025. Главная цель работы на форуме – презентация инвестиционного потенциала региона.