Россиян предупредили о массовых дипфейк-атаках в мессенджерах

До конца 2025 года с дипфейк-атаками может столкнуться каждый второй россиянин. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков MTS AI и экспертов по информационной безопасности.

По оценкам специалистов, если еще несколько лет назад с поддельными фото, видео или голосовыми сообщениями сталкивались лишь около 10% интернет-пользователей, то сегодня технологии развиваются настолько стремительно, что угрозы становятся массовыми. Основной вектор атаки на данный момент – это фейковые «кружочки» и голосовые сообщения в мессенджерах, которые злоумышленники подделывают под имена и лица знакомых жертвы.

«Эта технология стала массово доступной, а ее качество выросло в разы. Если раньше создание убедительных подделок требовало много времени и серьезных навыков, то теперь их можно производить гораздо быстрее и проще – по сути, научиться этому может любой. Кроме того, отличить фейк от настоящих фото, видео или голоса уже сегодня сложно, а в будущем это станет практически невозможно», – рассказали в MTS AI.

Руководитель направления исследования данных «Лаборатории Касперского» Дмитрий Аникин уточнил, что несмотря на доступность инструментов, действительно качественные дипфейки требуют значительных усилий. Именно поэтому злоумышленники чаще используют именно «кружочкки» – небольшие и размытые видео, на которых проще скрыть следы подделки.