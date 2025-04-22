Майские праздники в Тюменской области пройдут под знаком паводка

Жителям Тюменской области, проживающим вблизи реки Ишим, следует готовиться к тому, что пик паводка придется на дни майских праздников. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор, подводя итоги оперативного совещания с главами муниципалитетов, посвященного предупреждению и ликвидации последствий паводка.

Несмотря на то, что рост уровня воды продолжается, ситуация остается под контролем.

– В селе Ильинка за последние сутки река Ишим добавила всего три сантиметра. А с 10 апреля общий прирост составил 21 сантиметр. До отметки «опасное явление» по-прежнему имеется существенный запас, – отметил губернатор, подчеркнув, что угрозы населенным пунктам пока нет.

Примечательно, что паводок в этом году развивается по нетипичному сценарию: вода прибывает очень медленно. По мнению Александра Моора, это означает, что рекордных уровней подъема воды, скорее всего, не будет, но высокие значения будут держаться продолжительное время.

В муниципалитетах, подверженных риску подтопления, активно проводятся работы по укреплению защитных сооружений, организации лодочных переправ для перевозки людей и грузов в населенные пункты, отрезанные водой из-за подтопления низководных мостов.

Власти региона используют современные технологии для мониторинга ситуации на реке Ишим. Так, для отслеживания обстановки применяются беспилотные летательные аппараты, а фотографии и видеоотчеты с мест регулярно публикуются в телеграм-канале губернатора.

Александр Моор призвал жителей Тюменской области следить за актуальной и достоверной информацией о ситуации с паводком в личном телеграм-канале губернатора, в Информационном центре правительства Тюменской области, а также на портале паводок.72. Ответы на вопросы можно получить по телефону горячей линии 122.