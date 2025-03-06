В России у мошенников появилась новая схема обмана с бесплатными букетами

В преддверии 8 Марта в России активизировались мошенники, использующие новую схему обмана с бесплатными цветами. Об этом предупреждает Сибирское Главное управление Банка России.

Злоумышленники отправляют жертвам букеты без указания отправителя, а затем звонят, представляясь сотрудниками курьерской службы. Они сообщают, что для отчетности необходимо подтвердить доставку, и просят назвать код из СМС. Получив эти данные, преступники могут списать деньги со счета или оформить кредит.

«Яркие события вроде 8 Марта снижают бдительность. Человек, получивший неожиданный подарок, а тем более цветы, фокусируется на приятных эмоциях, а не на анализе ситуации. Мошенники имитируют официальные организации, создают ощущение срочности — и жертва, не проверяя детали, передает код. Между тем, даже зная номер карты и телефон, преступники не смогут провести операцию без одноразового подтверждающего кода. Именно его они и выманивают под любым предлогом. Поэтому передавать коды из СМC или push-уведомлений нельзя никому, всегда читайте само сообщение. Часто в нем написано, для чего отправлен код», – пояснил замначальника Сибирского ГУ Банка России Павел Вернер.

Напоминаем, на «Госуслугах» заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы. За два дня услугу подключили почти два миллиона Россиян.