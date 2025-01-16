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​В России годовая инфляция составила 9,52 процента

В 2024 году инфляция в России составила 9,52% процента

​В России годовая инфляция составила 9,52 процента
Фото: freepik.com

Годовая инфляция в России в декабре 2024 года составила 9,52%, хотя в ноябре была 8,88%. За месяц потребительские цены выросли на 1,32%, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.

«По данным статистики, продовольственные товары в декабре подорожали на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении ‒ на 11,05%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,81% в месячном выражении и на 6,12% по сравнению с ноябрем 2023 года», ‒ указали в сообщении.

Кроме того, стоимость услуг подорожала на 0,2% к ноябрю прошлого года и на 11,52% ‒ в годовом выражении.


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Сегодня в 12:32, просмотров: 121, комментариев: 0
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