Россиянам назвали число оставшихся фронтовиков Великой Отечественной войны

В России осталось около семи тысяч ветеранов-фронтовиков Великой Отечественной войны. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов, передает РИА Новости.

«Сегодня в России всего около семи тысяч фронтовиков. Крайне важно окружить их особой заботой, сделать так, чтобы ни один из них не остался без внимания», − сказал он на заседании оргкомитета «Победа».

Белоусов также отметил, что ветераны займут почетные места на трибунах во время предстоящих парадов.

Напоминаем, президент России Владимир Путин подписал указ о разовой выплате ветеранам ВОВ в размере 80 тысяч рублей.