Российские туристы массово отказываются от поездок в Крым

Россияне массово отказываются от поездок в Крым. Это началось в минувшие выходные, когда под ударом оказались сразу три популярных у туристов южных региона: атака на Севастополь, теракты в Дагестане, перестрелка у КПП на границе России и Абхазии, пишет Forbes.

По данным Ассоциации туроператоров России, продажи туров в Крым сократились на 20%, ожидается, что будет аннулировано 3–5% уже оплаченных поездок.

Владельцы отелей в Крыму отмечают, что клиенты напуганы, они отменяют бронирования и требуют вернуть деньги. «До середины сентября мы были заполнены на 80%, но сейчас получаем по одной отмене бронирования в минуту», — рассказала изданию владелица мини-отеля в Учкуевке. Она предположила, что придется закрыть отель, так как «сезона, скорее всего, уже не будет».

Российский Союз туриндустрии также рекомендует воздержаться от поездок в Дагестан, в то время как совет безопасности Абхазии уверяет, что на территории этой страны нет угрозы для туристов.