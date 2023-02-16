В Тюмени состоятся чемпионат России по альпинизму и V этап Кубка России по альпинизму

В Тюмени с 17 по 19 февраля состоятся чемпионат России по альпинизму и V этап Кубка России по альпинизму. Соревнования пройдут на базе центра туризма и краеведения Дворца творчества и спорта «Пионер», сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

63 спортсмена подали заявки на участие в соревнованиях. Ожидают альпинистов из Тюменской, Томской, Кировской, Кемеровской, Челябинской, Новосибирской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Приморского края. Тюменскую область представят Александр Рябков, Иван Моисеев, Александр Мочалов и заслуженный мастер спорта Николай Кузовлев.

Оба старта включают в себя дисциплины «ледолазание – скорость» и «ледолазание – трудность».

Президент Тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин рассказал: «Тюмень не в первый раз принимает подобные старты. В этом году мы увеличили нагрузку. Теперь каждый спортсмен преодолеет по 4 трассы на «трудность». Стоит отметить, что нынче трассы ставили и апробировали квалифицированные специалисты из Москвы и Тюмени, которые имеют международную сертификацию. Благодаря этому улучшилось их качество, а состязания стали более зрелищными».