Уровень преступности в Тюменской области снизился на три процента

В Тюменской области в 2022 году зафиксировано снижение преступности – на 3,3 процента на 100 тысяч населения. Статистку озвучил заместитель начальника УМВД России по Тюменской области – начальник полиции полковник Булат Хайруллин на расширенном заседании коллегии регионального ведомства.

Уменьшилось общее количество зарегистрированных преступлений, увеличилась раскрываемость, в том числе тяжких и особо тяжких противоправных деяний. Количество дорожно-транспортных происшествий, число погибших в них, а также аварий с участием снизилось.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на расширенном заседании, заявил: в условиях противостояния внешним угрозам, санкционному и информационному давлению от правоохранительной системы требуются эффективная работа и слаженное межведомственное взаимодействие.

«В целом по итогам 2022 года в Тюменской области отмечается положительная динамика по ряду направлений обеспечения общественной безопасности. Работа всех органов власти позволяет сохранять на территории региона стабильную обстановку», – отметил глава региона.

Александр Моор поблагодарил коллектив УМВД России по Тюменской области за работу в 2022 году и вручил пяти сотрудникам органов внутренних дел региональные награды.